特斯拉柏林超级工厂尚未获得电池生产工厂建造许可

11 月 28 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的柏林超级工厂尚未获得建造电池生产工厂的许可。

勃兰登堡环境部表示，特斯拉尚未申请在其位于柏林的超级工厂内建造电池生产工厂的许可。

此前，特斯拉 CEO 马斯克在欧洲电池会议上表示，特斯拉计划在其柏林超级工厂建设一座电池生产工厂。该工厂预计每年将生产超过 100GWh 的电池，未来甚至可以扩展到 200GWh 到 250GWh。

然而，外媒的报道指出，勃兰登堡环境部目前尚未收到特斯拉在柏林超级工厂内建造电池生产工厂的申请。

特斯拉柏林超级工厂是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

此前，马斯克曾在推特上透露，该工厂将用于生产电池、动力系统和整车（从生产 Model Y 开始）。

上周，外媒报道称，该工厂已经开始招聘管理职位，领导电池芯生产业务，其中包括电池芯生产运营主管、电池芯车间高级主管，以及电池芯生产工程经理。

外媒称，特斯拉柏林超级工厂的电池生产工厂将生产该公司 9 月 22 日在 “电池日”活动上发布的 4680 电池，而 Model Y 很可能是德国制造的首款配备 4680 电池和结构化电池的特斯拉车型。

目前，特斯拉已在弗里蒙特的一家试点工厂生产这款新电池，并计划到 2021 年底年产量达到 10GWh。