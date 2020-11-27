美国调查特斯拉悬挂问题：含 Model S、Model X，涉及车辆达 11.5 万辆

IT之家11月27日消息 据路透社报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）今日表示，已经对大约 11.5 万辆特斯拉汽车展开调查，以检测前悬挂安全问题。该机构表示，已经开始对 2015-2017 年的 Model S 和 2016-2017 年的 Model X 车型展开调查。此前 NHTSA 已经收到了 43 起关于这两款车型左前、右前悬挂连杆故障的投诉。

NHTSA 表示，特斯拉在 2017 年二月发表了一份服务公告，描述了可能导致前悬架连杆故障的说明。目前特斯拉还没有回应这一消息。

特斯拉 2017 年的公告说明，“一些车辆的前悬挂可能达不到特斯拉的强度要求，一旦连接失效，车辆依旧可以正常控制，但是轮胎可能与车轮周围的拱形衬垫接触。”

NHTSA 表示，有 32 起投诉发生在低速停车过程中，有 11 起发生在行驶过程中，有另外 8 起投诉也涉及同样的问题。

据路透社报道，11 月 20 日，美国加利福尼亚州地方法院就特斯拉 Model S 和 Model X 车辆的悬挂问题向特斯拉提起集体诉讼，声称车辆存在缺陷，可能导致前后悬架控制臂组件过早失效。上周，NHTSA 表示正在对将近 159000 辆特斯拉 Model S 和 Model X 展开扩展调查，并开展工程分析，但是距离正式下令召回还有一定时间。

此前IT之家报道过：特斯拉召回 9500 辆 Model X 和 Model Y 汽车 。尽管有着高达 5000 亿美元的市值，特斯拉最近频繁暴露的质量问题仍令消费者担心。