特斯拉德国工厂电池产能或达 250GWh，可创造上万就业岗位

11 月 29 日消息，据外媒报道，据估计，特斯拉即将在德国的电池生产设施将建在柏林巨型工厂内，这可能会为当地再创造 1 万个以上的就业岗位。这应该有助于特斯拉在德国吸引更多求职者，特别是考虑到这家电动汽车制造商已经明确表示，即使是那些没有相关经验背景或接受过培训的人，该公司也愿意聘用。

本周早些时候，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在欧洲电池大会上宣布，该公司将在德国建设庞大的电池生产设施。他指出，这座新工厂的电池年产能将达到 100GWh，这个数字稍后可能会增长到更令人印象深刻的 250GWh。然而，即使在最初的迭代中，柏林电池工厂也已经是世界上最大的电池厂之一。

除了马斯克的声明外，人们对这个电池项目知之甚少。勃兰登堡环境部此前指出，特斯拉还没有为柏林的电池设施提交建筑申请，关于马斯克的新声明也没有进行任何初步讨论。然而，这家电动汽车制造商的声明似乎非常符合该公司的特点，其以快速修正和优化路线图而闻名。

虽然特斯拉没有提供有关其在柏林电池工厂计划的更多细节，但位于卡尔斯鲁厄的弗劳恩霍夫系统和创新研究所已经分析了电池市场，提供了对即将到来的电池工厂所需劳动力的估计。根据该研究所发布的报告，在电池生产过程中，每生产 1GWh 的电池需要大约 40 名工人。考虑到勃兰登堡电池厂每年将生产 100GWh 至 250GWh 的电池，该工厂最初可能需要 4000 名员工，然后在产能达到极限后增加到 10000 名员工。

特斯拉在德国开展业务恰值该地区裁员之际，这在很大程度上是由于持续的新冠肺炎疫情所致。在技术熟练的工人中，柏林和勃兰登堡的工商会预计明年将短缺 3.1 万名工人。但对特斯拉来说，幸运的是，该公司确实拥有最佳雇主的潜力，这在某种程度上要归功于它的独特文化和产品，以及慷慨的薪酬方案，该公司每月向没有受过教育或处于失业状态的工人支付 2700 欧元（约合 3230 美元）。