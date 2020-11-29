马斯克：两周内，特斯拉最新升级版 “自动驾驶”将大规模推送

11 月 29 日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，特斯拉公司首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)表示，在两周内，该公司将向更大范围用户推送其 “全自动驾驶（Full Self Driving）”软件最新升级版。

10 月 22 日，马斯克在特斯拉第三季度财报电话会议上曾表示，“昨晚，我们将‘全自动驾驶’软件测试版开放给少部分用户，接下来我们将跟踪了解其运行情况，我们可能会在本周末或下周初把该软件发布给更多的人使用。其后，还将进一步扩大范围，并且在 2020 年末实现大范围推送此功能。”也就说，特斯拉计划在今年年底前广泛地推出该软件的最新升级。

马斯克当时称，大约有 100 万辆车正在使用该公司的 “全自动驾驶”软件的测试版，这些车辆反馈情况和运行数据，以帮助改进该软件的性能。他说，“随着软件系统收集数据的增多，特斯拉公司的‘自动驾驶’软件功能会变动更加强大。这就好像谷歌搜索引擎变得越来越优秀的过程一样，用户一次次的提问并点击链接，不断地帮助谷歌提高了其搜索引擎功能的提升。”

今年 10 月份，特斯拉发布了该 “全自动驾驶”软件的测试版。本月初，该软件进行了测试版发布以来首次更新。这次更新升级使得自动驾驶性能获得一些改善，其中包括汽车的可视化获得改进，驾驶员需要的干预减少了 30%。

现在，该 “全自动驾驶”软件最新更新版将向更多 “专业，谨慎”的司机推送。不过，推送的司机群体范围还没有具体详情。

日前，有一位用户在社交平台 Twitter 上询问该 “全自动驾驶”软件是否可以在美国的明尼苏达州使用。对此，马斯克在该社交平台发布推文回复称，该软件 “可能会在两周内进入更广泛的测试阶段。”