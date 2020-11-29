苹果年度假日广告视频发布：“Mini 的魔力”

IT之家11月29日消息 外媒9to5 Mac报道，苹果公司近期发布了一年一度的节日广告，今年宣传的主题是“Mini的魔力”。广告的主角是说唱歌手Tierra Whack，内容主要包括苹果99美元的新款HomePod mini和299美元的全尺寸HomePod智能音箱。

这支广告突出了新的HomePod mini，并坚持苹果长期以来的一个趋势：音乐如何帮助改善你的心情。视频中出现的两首歌曲是：

《feel good》 by Tierra Whack

《Peppers and Onions》by Tierra Whack

“用HomePod mini打开节日的大门。小小的快乐从来没有听起来这么大。”苹果说。Adweek透露了Tierra Whack加入意义的一些细节。

“现在，随着更小巧的HomePod Mini的首次亮相，苹果公司和代理公司TBWA/Media Arts Lab又推出了一则广告，延续了之前广告片的主题，即音乐如何提升你的心情。这次我们没有看到《Welcome Home 》中那种震撼人心的视觉效果，但我们得到了另一位新星——美国说唱歌手和作曲家Tierra Whack的的振奋人心的表现。 长达2分多钟的《The Magic of Mini》中，Whack沉闷地回到自己的公寓，她的围巾拖着冰冷的灰色人行道（对于任何城市居民来说，这都是一种痛苦的视觉效果）。但很快她的HomePod Mini就为她添加了一个色彩斑斓的mini版自己，她的心情很快就得到了改善。”

下面是视频。

IT之家获悉，在今年这个假期，苹果HomePod mini缺货严重。来自苹果在线商店的HomePod mini太空灰的发货时间已经延迟到圣诞节，而白色HomePod mini的发货时间更长。