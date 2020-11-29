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卢伟冰称 UFS 2.2 闪存将成为中端手机性能的分水岭，Redmi Note 9 Pro 大文件拷贝快三倍

2020/11/29 20:00:47 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家11月29日消息 近日，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博公布了 Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 8 Pro 两款手机的文件拷贝测试。结果显示，采用 UFS 2.2 闪存的手机大文件拷贝速度比 UFS 2.1 手机快三倍。卢伟冰称 UFS 2.2 将是 “中端手机性能的又一分水岭”。

红米 Note 9 5G 以及Note 9 Pro 是市面上首先采用 UFS 2.2 闪存颗粒的手机，尽管没有 UFS 3.0、UFS 3.1 规格高，但是写入速度的巨大提升也非常可观。根据微博用户 @数码闲聊站 的实测，Redmi Note 9 Pro 顺序读取速度为 996.11MB/s，顺序写入速度为 499.45MB/s，随机读写速度均超过 200MB/s。可以看出 UFS 2.2 闪存的写入速度已经不构成瓶颈。

据IT之家了解，UFS 2.2 闪存相比 UFS 2.1 加入了 Write Booster 写入加速技术。这项技术的功效 SSD 固态硬盘上广泛采用的 SLC 模拟技术类似，都能明显提高存储设备的写入速度。

IT之家获悉，此前红米发布的同价位的手机 Redmi K30 系列采用了 UFS 2.1 闪存，而更高配置的 Redmi K30 Pro、K30S 系列采用了 UFS 3.1 或 UFS 3.0 闪存。千元价位的手机在以往多采用 eMMC 存储芯片，随后 UFS 2.0、2.1 闪存得到了普及，eMMC 芯片渐渐退出主流市场。

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关键词：UFSRedmi

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