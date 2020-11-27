【IT之家开箱】Redmi Note 9 Pro 图赏：全球首发第三代一亿像素传感器 HM2

IT之家11月27日消息 昨日晚间，Redmi 在北京召开新品发布会，正式发布了 Redmi Note 9 系列手机。其中，Redmi Note 9 Pro 国内首发骁龙 750G 液冷游戏芯，全球首发第三代一亿像素传感器 HM2，售价 1599 元起。

IT之家现已拿到 Redmi Note 9 Pro 手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

第二部分：手机

Redmi Note 9 Pro 采用 3D 四曲面收弧设计，搭配双面 GG5 大猩猩玻璃，更耐磨、耐划。

Redmi Note 9 Pro 正面是一块 LCD 屏幕，拥有 3.8mm 超小中孔，支持 120Hz 变速高刷与 240Hz 触控采样率。

Redmi Note 9 Pro 背面则搭载了一亿像素夜景相机，采用第三代一亿像素传感器 HM2，支持硬件级 Remosaic 快速拍照，拥有 “9 in 1” 像素融合技术、双原生 ISO 技术与 AI 超级夜景 2.0 算法。

此外，Redmi Note 9 Pro 还配备了双超线性扬声器，支持 IP53 生活防尘泼溅，配备 3.5mm 耳机孔与 Type-C 接口。

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