小米卢伟冰脱口秀盘点：大家多去雷军微博底下留言互动，尤其是 Redmi 缺货的时候 ...

IT之家11月26日消息 今晚Redmi Note9 系列新品发布，小米集团副总裁、红米品牌总经理卢伟冰迎来脱口秀首秀。
IT之家获悉，卢伟冰调侃了Redmi一直 “缺货”问题。其坦言，“每次打开微博都要先做 20 分钟的心理建设，差不多每天被问候的评论超过五千条，他们骂我‘缺货’”。据了解，红米 Note 系列自从推出以来已经销售了超过 1.4 亿台。
现在Redmi红米手机公布了卢伟冰脱口秀Note9三剑客发布会语句盘点：
Redmi年轻气盛，不讲武德，祝小米品牌的高端之路好自为之。
大家多去雷总的微博底下留言互动，尤其是在Redmi缺货的时候，不然雷总很寂寞。
Redmi的用户，是一群年轻人。他们对这个世界充满希望和酷爱，为他们做好产品，就是Redmi对这个世界最大的善意。
热烈欢迎友商朋友加入，如果不好意思，微博点点赞也行...我们懂的...
你极致性价比，他就说便宜无好货；你卖得价格高一点，他就说你忘了初心；你配置高，他就说你只会堆料；你配置有取舍，他就说你刀法精准；你缺货就是耍猴，你货充足就是滞销；你不论怎么做，他都有一套黑你的方法。
只要这个行业有很多乱象，只要米粉需要我们，就有我们存在的价值。