三星 Chromebook 4/4+ 笔记本在英国开售：搭载英特尔赛扬 N4000 ，2623 元起，可运行安卓 App

IT之家11月29日消息 外媒Neowin报道，三星已经向英国市场推出Chromebook 4和Chromebook 4+。Chromebook 4系列最初是在去年发布的，面向经济划算型的消费者用户。

英国客户可以通过三星英国的在线商店以299.99英镑（约合人民币2623元）的价格购买铂金泰坦色的Chromebook 4笔记本。你还可以通过349.99英镑（约合人民币3060元，32GB存储）和379英镑（约合人民币3314元，64GB存储）的价格抢购同色的Chromebook 4+笔记本，提供两种存储型号。

IT之家获悉，Chromebook 4+笔记本重1.67Kg，而较小的型号重量为1.17Kg。提醒一下，Chromebook 4+拥有15.6英寸FullHD显示屏，而Chromebook 4则采用11.6英寸高清屏幕，边框都很窄。

Chromebook 4系列笔记本采用英特尔赛扬N4000(Gemini Lake)处理器，并搭载英特尔UHD Graphics 600显卡。Chromebook 4系列配备4GB内存。当然，这两款笔记本都预装Google Play Store，可以运行Android应用。最后，Chromebook 4系列集成谷歌助手，让你只需通过语音就能完成各种任务，比如回复信息或查看新闻。