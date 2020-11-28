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联想新款 16 英寸拯救者笔记本曝光：搭载 R7 5800H

2020/11/28 17:55:16 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 28 日消息 根据IT之家用户 @顽果度的消息，联想新一代的拯救者游戏本现身 EEC 网站，尺寸有 15、16 和 17 英寸可选。

EEC 网站中的 Legion 5 Pro 16 ACH6H 型号也出现在了一家法国电商网站中，该网站显示这款笔记本搭载了 AMD 尚未发布的 R7 5800H 处理器

IT之家了解到，AMD 将在 CES 2021 上发布 Ryzen 5000 系列的移动处理器，包含轻薄本用的 U 系列和游戏本用的 H 系列。目前，U 系列 Ryzen 5000 系列已经现身数据库，R5 5500U 和 R7 5700U 很可能是 Zen 2 架构，但频率有所提升；R5 5600U 和 R7 5800U 则是 Zen 3 架构，IPC 提升，单核跑分大幅提高。

目前暂未有 R7 5800H 处理器的跑分流出，预计这款 45W TDP 的 Zen 3 CPU 将会有相当不错的性能表现。

AMD CEO 苏姿丰将在 CES 2021 发表主题演讲，有望推出 Ryzen 5000 移动处理器。2021 年的 CES 展将采用全数字化，将于 2021 年 1 月 6 日至 9 日举行。

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关键词：联想笔记本

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