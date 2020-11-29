曝 LG 新款 Gram 笔记本模具更新：14、16、17 英寸三款，16:10 屏

IT之家 11 月 29 日消息 根据外媒 NoteBookCheck 的消息，LG 新款的 Gram 系列笔记本将迎来新模具，有望全部采用 16:10 比例的屏幕，尺寸也将变为 14、16、和 17 英寸三款。

▲新款 LG Gram 14 英寸 | cozyplanes

IT之家了解到，按照惯例，LG 公司会在 12 月初发布新的 LG Gram 笔记本电脑，然后在 1 月初的 CES 上向公众展示。

外媒在 FCC 数据库中找到了三个新的型号，很有可能就是 LG Gram 2021 年的新款笔记本的代号。

LG Gram 14 14Z90P

LG Gram 16 16Z90P

LG Gram 17 17Z90P

外媒表示，新款的 14 英寸 LG Gram 笔记本电脑的机身经过了轻微的重新设计，有两个 USB-A 接口，右侧还有一个 Micro-SD 插槽。这表明 LG 还没有准备在新款笔记本上抛弃传统的端口。配置方面，新款的 LG Gram 笔记本将会搭载英特尔 11 代酷睿处理器，经过了 EVO 认证，这表明新款 LG Gram 笔记本至少都有一个雷电 4接口。

IT之家了解到， LG Gram 2020 款笔记本于去年发布，今年 3 月 11 日正式在京东开卖，包含 14 英寸、15.6 英寸和 17 英寸三款，售价 8299 元起。