DPReview 公布 2020 年度摄影器材奖：iPhone 12 Pro Max 获最佳拍照手机奖

IT之家11月29日消息 国外摄影器材评测网站 DPReview 于 11 月 25 日公布了该网站 2020 年摄影器材奖。奖项共有11个，获奖产品涵盖了单反、微单、镜头、固定镜头相机、手机、可拍照无人机等。

其中，获得 DPReview 2020 年度摄影器材奖的是：佳能 EOS R6 全画幅微单相机。获奖评语表示，尽管佳能 EOS R6 的分辨率仅为 2010 万像素，但对于大多数应用已经足够；该相机有着强大的自动对焦能力，在拍照、视频两方面均有着出色的水平，并且从设计操控上便于专业的图像、视频摄影师使用，从野生动物摄影到婚庆拍摄皆可胜任。

亚军：富士 XS-10

入围：富士 X100V、索尼 12-24mm F2.8 GM

最佳拍照手机：苹果 iPhone 12 Pro Max

亚军：三星 Galaxy S20 Ultra 5G

入围：Google Pixel 5、华为 Mate 40 Pro

最佳创新奖：苹果 iPhone 12 系列

亚军：佳能 RF 600 & 800mm F11 IS STM

入围：佳能 EOS R5、大疆 Mavic Air 2

最佳可更换镜头高端相机：佳能 EOS R5

亚军：佳能 EOS-1D X Mark III

入围：尼康 D6、尼康 Z7II

最佳可更换镜头中端相机：佳能 EOS R6

亚军：富士 X-T4

入围：尼康 Z5、尼康 Z6 II

最佳可更换镜头入门级相机：富士 X-S10

亚军：奥林巴斯 OM-D E-M10 Mark IV

入围：佳能 EOS 850D、富士 X-T200

最佳照片 / 视频相机：索尼 A7 S3

亚军：佳能 EOS R6

入围：富士 X-T4、松下 LUMIX S5

最佳紧凑型固定镜头相机：富士 X100V

亚军：尼康 COOLPIX P950

入围：索尼 ZV-1、蔡司 ZX-1

最佳定焦镜头：索尼 FE 20mm F1.8G

亚军：适马 105mm F2.8 DG DN MACRO | Art

入围：尼康 NIKKOR Z 20mm F1.8 S、适马 85mm F1.4 DG DN | Art

最佳变焦镜头：索尼 12-24mm F2.8 GM、尼康 NIKKOR Z 70-200mm F2.8 VR S，并列冠军。

亚军：尼康 NIKKOR Z 14-24mm F2.8 S

入围：奥林巴斯 M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

最佳摄影配件：大疆 DJI Mavic Air 2 无人机

亚军：GoPro HERO9 Black

入围：iPad Air（2020 版）、大疆 DJI Pocket 2 云台相机

点击打开 DPReview 2020摄影器材奖官网链接