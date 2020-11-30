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Redmi Note 9 4G 通过 EEC 认证，即将在全球范围内推出

2020/11/30 7:32:18 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月30日消息 11 月 26 日 Redmi 发布了 Redmi Note 9 4G 手机等产品，Redmi Note 9 4G 手机型号为 M2010J19SC，4GB+128GB 售价 999 元，6GB+128GB 售价 1099 元，8GB+128GB 售价 1299 元，8GB+256GB 售价 1499 元。

随后，Redmi Note 9 4G 已经通过了 EEC 认证，型号为 M2010J19SG 和 M2101K6G，预计将在全球范围内发售。IT之家还发现有一款智能手表同时通过了 EEC 认证，预计为 Redmi Watch 的海外型号。

▲ 两款智能手机一款智能手表

当然，参考此前管理，小米机型海外定名一般不会与内地定名相同，而上周爆料者 @Sudhanshu Ambhore 表示，RedMi Note 9 4G 将更名为 Redmi 9T 在海外发布，同时在相机方面也有小幅调整。而国内的 RedMi Note 9 4G 实际上更像是之前发布的 POCO M3。

但由于关于该机的更多内容不得而知，暂时无法确定该机在海外的参数情况，因此无法获知更多内容。预计该机将在近期内登陆更多市场。

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关键词：Redmi

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