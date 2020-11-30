realme 新机外观专利图曝光：开孔全面屏 + 椭圆形后置相机模组

虽然 2020 年已临近尾声，未来一段时间热闹了一整年手机圈总体来说会回归相对的平静，这也是每年数码工作中难得可以稍微休息一下的时间，但这期间仍旧还是有一些新机的消息我们可以关注一下的，比如今天 realme 旗下就有一款全新机型的外观专利图得到曝光。

日前，有数码博主晒出了一款此前并没有明确传闻的机型的外观专利设计图，虽然该博主并没有指出该机的名称以及其他相关背景信息，但从目前晒出的专利图来看，realme 品牌的这款新机将采用直面挖孔屏设计，前置摄像头开孔位于屏幕左上角，且开孔的孔径极小，不过该机边框较宽，尤其底部边框的宽度在现阶段来说已经比较少见了。

而在机身背部，该机则拥有更多的亮点。比如该机的后置相机模组将采用独特的椭圆形设计，上面一共有 5 个开孔，其中有一个开孔是闪光灯，还有一个方形的开孔，不出意外的话应该是潜望式镜头。如 果从这方面来看，该机的定位也不会太低，毕竟目前还没有入门级别的手机配备潜望式摄像头的先例。

此外，该机还将保留 3.5mm 耳机插孔，而从旁边的数据接口的形状来看，居然不是 Type-C 接口，而是已经淘汰的 Micro USB2.0 接口，让人摸不着头脑。不过需要注意的是，外观专利图往往与最终上市的机型存在一定的差距，因此我们还需要继续拭目以待。