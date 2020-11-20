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realme Watch S 发布，约 624 元，支持血氧、心率监测、IP68 级防水

2020/11/20 10:17:23 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月20日消息 realme 昨日在欧洲推出了 realme Watch S 以及 Realme 7 5G 等产品。

realme Watch S 是 Realme 推出的第二款智能手表，仅次于 realme Watch。该智能手表采用圆形表盘和 1.3 英寸触摸屏，配备光学心率传感器和血氧监测传感器。

realme Watch S 运行基于 FreeRT 的操作系统，提供长达 15 天的续航时间。realme Watch S 在欧洲的价格为 79.99 欧元，折合人民币约为 624 元，目前在比利时、德国、卢森堡、荷兰和葡萄牙地区开放购买。

这款手表采用 1.3 英寸 LCD 触摸屏，支持自动亮度，分辨率为 360×360。这是第一款支持自动亮度调整的 realme 手表。这款手表还采用了康宁第三代大猩猩玻璃，支持 IP68 级防水防尘。

IT之家了解到，该手表内置了一块 390mAh 的电池，可以提供长达 15 天的电池续航时间，且支持快充。官方表示，它可以在 2 小时内从 0 充到 100。

其他方面，该手表内置心率传感器和血氧水平监测传感器 (SpO2)，提供 16 种运动模式，包括步行，室内跑步，户外跑步等。该手表所提供的功能类似于初代 realme Watch。因此，Watch S 也缺乏类似 realme Watch 的回复通知功能。

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关键词：Realme

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