由 LCD 转向 QD-OLED，三星显示将在下月初试运行 QD-OLED 生产线

IT之家11月30日消息 据韩国媒体 TheLec 上周报道，三星 Display 将于 12 月初启动 Quantum Dot (量子点 , QD)- 有机发光二极管 (OLED)生产线 (Q1)的试验。这将会是三星电子从 LCD 业全面撤出而迈向 QD 显示器市场的转折点。

据报道，Q1 生产线位于韩国忠清南道牙山市，主要负责 QD-OLED（有机发光二极管）面板的生产。IT之家了解到，三星 Display 在 7 月时声称，它将在今年年底前完成生产线的建设，并于 2021 年开始批量生产。

韩媒表示，大型液晶面板（LCD）市场中的优势方已经转移到了中国厂商这边，例如京东方（2018 年已成为 LCD 全球第一大厂商）等。之前甚至有数据指出三星自己生产面板的成本竟然比从中国厂商采购还高，因此三星已全面退出 LCD 面板行业。三星显示虽然在中小型 OLED 市场中保持着绝对的主导地位，但它仍需要在大型面板行业中获得新的收入来源。

QD-OLED 面板，即量子点面板，是一种使用量子点的显示设备，量子点是半导体纳米晶体，可以产生纯单色的红光、绿光和蓝光，优势在于宽频谱、低能耗、高亮度以及长寿命。

据报道，从今年 12 月开始，三星 Display 将花费大约 3 个月的时间来完成必要的生产测试，但还需要大约 6 个月的时间来稳定成品率。预计第一季度初期可以达到每月 15000 的产能，该生产线满负荷可达到每月 30000 片的产能。

此外，三星 Display 将在明年 5 月份确定是否追加投资，毕竟只有在成品率稳定的情况下才能来吸引三星电子和索尼等客户。如果成品率太低或 QD-OLED 不能满足客户的标准，三星显示将有可能将更多的投资转移到 QNED 技术上。