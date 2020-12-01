小米降噪耳机 Air 2 Pro 全渠道开售：699 元，额外送 3 对海绵耳塞

IT之家 11 月 30 日消息 根据小米官方的消息，小米降噪耳机 Air 2 Pro 在 12 月 1 日 0 点全渠道开售，售价 699 元。为了更加优质的使用体验，最新开售批次的耳机，会额外赠送 3 对海绵耳塞。

之前购买耳机的用户，可以登记申请，审核通过后小米会补发海绵耳塞。

IT之家了解到，小米真无线降噪耳机 Air 2 Pro 支持宽频主动降噪，提供最高 35dB 的混合降噪，支持三麦克风通话降噪，在耳内加入独立麦克风可精准抓取耳道内纯净发声，即使在室外通话，也能清晰交流。支持通透模式，开启通透模式，无需摘下耳机就能清晰听到环境声音。

小米真无线降噪耳机 Air 2 Pro 由格莱美大师专业调音，荣获 4 次格莱美大奖的世界级音乐人 LucaBignardi，亲自为它进行独立单元调校。兼顾全频段低失真的同时，深度结合人耳听感、喜好等特性，带来自然均衡又不乏真实细腻的聆听体验。耳机采用高刚性 LCP 液晶复合振膜与 12mm 的大尺寸动圈，还有开阔的三频、灵敏的瞬态响应，还原更多细节。

小米真无线蓝牙耳机Air 2 Pro采用了陶瓷触控键，通过轻敲和长按耳机的陶瓷背盖可以实现通话、降噪模式切换、播放/暂停音频和唤醒小爱同学。配合红外传感器，耳机取下自动暂停，再次佩戴继续播放。针对不同佩戴者的需求，小米真无线蓝牙耳机Air 2 Pro也提供了四种型号的硅胶耳套。

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