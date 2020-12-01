Zoom 第三季度营收 7.772 亿美元，净利同比激增 89 倍

北京时间 12 月 1 日凌晨消息，视频会议软件开发商 Zoom 今日公布了该公司的 2021 财年第三季度财报。报告显示，Zoom 第三季度总营收为 7.772 亿美元，与去年同期的 1.666 亿美元相比增长 367%；归属于公司普通股股东的净利润为 1.984 亿美元，与去年同期的 220.7 万美元相比大幅增长 89 倍。

Zoom 第三季度业绩以及第四季度和 2021 财年业绩展望均超出华尔街分析师预期，但其盘后股价仍旧大幅下跌逾 5%。

业绩概要：

在截至 2020 年 10 月 31 日的这一财季，Zoom 归属于公司普通股股东的净利润为 1.984 亿美元，与去年同期的 220.7 万美元相比大幅增长 89 倍；每股收益为 0.66 美元，相比之下去年同期为 0.01 美元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税、普通股慈善捐助相关费用、并购相关支出以及参与证券的未分配盈利），Zoom 第三季度调整后净利润为 2.972 亿美元，每股收益为 0.99 美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 2520 万美元，每股收益为 0.09 美元，这一业绩远超分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，26 名分析师此前平均预期 Zoom 第三季度每股收益将达 0.76 美元。

Zoom 第三季度总营收为 7.772 亿美元，与去年同期的 1.666 亿美元相比增长 367%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，24 名分析师此前平均预期 Zoom 第三季度营收将达 6.9395 亿美元。

Zoom 第三季度营收成本为 1.923 亿美元，相比之下去年同期为 2790 万美元。Zoom 第三季度毛利润为 4.712 亿美元，相比之下去年同期为 1.179 亿美元。

Zoom 第三季度运营支出为 2.831 亿美元，相比之下去年同期为 1.157 亿美元。其中，研发支出为 4270 万美元，相比之下去年同期为 1510 万美元；销售和营销支出为 1.592 亿美元，相比之下去年同期为 7970 万美元；总务和行政支出为 8120 万美元，相比之下去年同期为 2100 万美元。

Zoom 第三季度运营利润为 1.922 亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为 170 万美元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税以及普通股慈善捐助相关费用），Zoom 第三季度调整后运营利润为 2.908 亿美元，相比之下去年同期为 2130 万美元。Zoom 第三季度运营利润率为 24.7%，不按照美国通用会计准则的调整后运营利润率为 37.4%。

客户指标：

总营收的驱动因素包括新客户获取和现有客户群的扩张。截至 2021 财年第三季度末，Zoom 拥有：

- 员工人数超过 10 人的客户总数约为 43.37 万个，与去年同期相比增长约 485%；

- 1289 个客户在过去 12 个月中贡献了超过 10 万美元的营收，与去年同期相比增长约 136%；

- 员工人数超过 10 人的客户过去 12 个月的净美元扩张率连续第 10 个季度超过 130%。

现金相关消息：

Zoom 第三季度来自于业务运营活动的净现金为 4.115 亿美元，相比之下去年同期为 6190 万美元。Zoom 第三季度自由现金流为 3.882 亿美元，相比之下去年同期为 5470 万美元。

截至 2020 年 4 月 30 日，Zoom 持有的现金、现金等价物和有价证券总额为 19 亿美元。

业绩展望：

Zoom 预计，2021 财年第四季度总净营收预计将达 8.060 亿美元到 8.110 亿美元，不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 2.430 亿美元到 2.480 亿美元，不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 0.77 美元到 0.79 美元，这一业绩展望远超分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，26 名分析师此前平均预期 Zoom 第四季度每股收益将达 0.66 美元，24 名分析师平均预期 Zoom 第四季度营收将达 7.3011 亿美元。

Zoom 还预计，2021 财年总净营收预计将达 25.75 亿美元到 25.80 亿美元，不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 8.650 亿美元到 8.700 亿美元，不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 2.85 美元到 2.87 美元，这一业绩展望也远超分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28 名分析师此前平均预期 Zoom 全年每股收益将达 2.55 美元，26 名分析师平均预期 Zoom 全年营收将达 24.1 亿美元。

股价反应：

当日，Zoom 股价在纳斯达克常规交易中上涨 6.75 美元，报收于 478.36 美元，涨幅为 1.43%。在随后截至美国东部时间周一下午 4 点 52 分（北京时间周二凌晨 5 点 52 分）的盘后交易中，Zoom 股价下跌 24.59 美元，至 453.77 美元，跌幅为 5.14%。过去 52 周，Zoom 的最高价为 588.84 美元，最低价为 62.02 美元。