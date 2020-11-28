跑分曝光：苹果 M1 Mac 运行虚拟化 Win10 速度快于 Surface Pro X 2

IT之家 11 月 28 日消息 IT之家早些时候报道过，开发者 Alexander Graf 通过在一个打了补丁的虚拟机中运行成功地让 Windows 10 on ARM 在他的苹果 M1 Macbook 上运行。这使他能够绕过任何驱动程序问题，仍然有一个性能非常不错的解决方案。

Graf 将他的开源 QEMU 虚拟化的补丁免费提供给大家，现在有人已经进行了跑分测试。

运行 MacOS 的苹果 M1 的 Geekbench 5 的原生性能给出了 1737 的单核成绩和 7549 的多核成绩，而在苹果 M1 处理器上的虚拟机中运行 Windows 10 on ARM，单核成绩为 1288，多核成绩为 5449。

而运行在微软 SQ2 处理器上的 Windows 10 on ARM，单核成绩为 799，多核成绩为 3089。

IT之家了解到，并且运行 x86 应用时，M1 仍然还能保持优势。当运行 x86 版本的 Geekbench 4 时，Surface Pro X 的单核成绩为 2019，多核成绩为 6646，而 M1 在虚拟化系统下运行 Windows 10 on ARM 的单核成绩为 2553，多核成绩为 8917。

可以得出的主要结论是，苹果的 M1 处理器才是苹果新 Macbook 系列性能好的原因，而不是得益于 MacOS 11 的优化，其他 ARM 芯片厂商能否追赶上来还有待观察。另外，如果这个 MacOS 的虚拟化 Windows 10 on ARM 能够得到优化，新 Macbook 可能仍然是运行 Windows 的最佳方式。