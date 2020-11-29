Smartisan 朱海舟上手苹果 M1 Mac mini：连接 TNT go 秒变 MacBook

IT之家11月29日消息 此前苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。IT之家获悉，苹果自研 M1 采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。苹果 MacBook Air 、MacBook Pro 13 英寸、Mac mini 首批搭载 M1 芯片。

近期，Smartisan 产品经理朱海舟在微博上表示，定制的Mac mini收到了，连上TNT go，做下初始化设置。可以看出，连接了M1 Mac mini的TNT go俨然一副“MacBook”的样子。

今年10月份，坚果发布了全新硬件产品 Smartisan TNT go，搭载12英寸 2K 显示屏、内置 10160mAh 大电池、拥有超薄的全尺寸键盘与大面积玻璃触控板，配合全新的 Smartisan 智能手写笔，为你带来 TNT 2.0产品的完全体。当然此前Smartisan TNT go是配合坚果R2手机，但其实Smartisan TNT go也可以当作便携式外接显示器。

苹果M1 Mac mini售价5299元起，而Smartisan TNT go有线版售价1999元；Smartisan TNT go 无线版（含 Smartisan 智能手写笔）售价2999元。