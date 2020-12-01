Zoom 三季度收入利润大涨，但增速已开始放缓

据报道，Zoom 的视频会议服务仍是疫情之下，人们生活中的刚需。但是，该公司的强劲增长趋势已初显减弱端倪，因为投资者开始担心，随着疫苗的上市，人们的社交生活逐渐恢复常态后，Zoom 是否依旧可以在之前的成功基础之上，继续大步前进。

就目前而言，Zoom 的发展势头不减。数以千万计的用户，他们在今年年初还从不知晓 Zoom 的服务，如今却依赖 Zoom 的视频会议工具，与同事、老师、朋友和家人保持联系，同时努力对抗阻止他们前往办公室、学校和其他公共场合的疫情。这种依赖成就了 Zoom。而 Zoom 在近日发布的 8 月至 10 月的季度财报结果，再次突显了该公司在疫情下的成功。

Zoom 的三季度收入相比去年同期增长三倍多，达到 7.77 亿美元，创造的利润为 1.98 亿美元，远远高于去年同期的 220 万美元。三季度的收入与利润均轻松超出分析师预期。然而，财报发布后，Zoom 的股价还是在延长交易中下跌 5%。

市场有此反应的一个可能的原因是，Zoom 的订阅服务的预付费公司数量增长速度，不及疫情初期。三季度结束，至少拥有 10 名员工的客户数量为 433700 个，相比 7 月份增长了 63500 个。但是在之前的两个季度，至少拥有 10 名员工的客户增长数量都在 10 万以上。

尽管这种放缓趋势不可避免，但许多投资者还是开始担忧，在越来越多人口接种了新冠病毒疫苗之后，Zoom 可能无法继续维持原先由居家隔离令带来的增长动力。截至目前，全球已有 140 万人死于新冠病毒。

上个月，Zoom 的股价创下历史最高纪录，达到每股 588.84 美元。但是，由于越来越多投资者认为，Zoom 的发展已经触顶，该公司股价较上个月的历史最高位，已经下跌 20% 之多。即便如此，Zoom 的股价仍比去年年底时的股价，高出六倍多。

选择继续相信 Zoom 的那些人认为，年初因为疫情而购买视频会议订阅服务的付费用户，在疫情之后，会继续订阅该服务。因为这些公司将会继续限制办公室内的员工人数，并在感受到虚拟会议的实用性之后，减少商务旅行。

“早在疫情之前，远程工作已渐成趋势，而疫情仅仅是加速了这种工作方式的转变。”Zoom 的首席财务官凯利 · 斯塔克伯格（Kelly Steckelberg）在接受采访时说，“鉴于用户的使用率，以及我们看到的各个领域——从小企业主到个人再到大型企业——接受 Zoom 的方式，我们相信，即便疫苗上市，远程工作的趋势会继续保持。”

基于市场对 Zoom 寄予的厚望，分析师预测该公司明年的收入或将达到 31 亿美元。Zoom 给出的今年全年收入预期大约接近 26 亿美元。对比之下，明年的收入涨幅可达 20% 左右。有效的疫苗也可能会扩大 Zoom 的利润率。因为 Zoom 今年投入大量资金，为 12.5 万所学校提供免费服务，方便学生在线学习。

但是 Nucleus Research 的分析师特雷弗 · 怀特（Trevor White）认为，疫情结束后，Zoom 的成功将更像是 “昙花一现”。部分原因在于微软和谷歌等大公司带来的竞争压力。这些大公司完全可以将他们的其他企业产品和视频会议服务捆绑销售。

“消费者需求激增确实给 Zoom 带来了竞争优势，但这种优势在市场恢复后难以延续。”怀特预测说。