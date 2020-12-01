代码托管平台 GitLab 估值超 60 亿美元，推迟至明年上市

据报道，知情人士今日称，帮助开发人员共享和管理代码的网站 GitLab 正允许一些员工在二级市场发售中出售部分股权，对公司的估值超过 60 亿美元。

这比 GitLab 在去年 9 月创下的 27 亿美元的估值高出一倍多。2019 年 9 月，GitLab 在高盛和 Iconiq Capital 牵头的一轮融资中，获得了近 2.7 亿美元的投资。

知情人士说，此次售股（二级市场发售）将允许员工在明年公开上市之前获得了一些流动性。由于交易是保密的，这些知情人士拒绝透露姓名。

对此，GitLab 发言人拒绝发表评论。

GitLab 的主要竞争对手包括 GitHub，后者在 2018 年被微软以 75 亿美元收购。随后，由于担心 GitHub 最终会偏向微软产品，许多开发者转投 GitLab。当前，Ticketmaster、西门子和英伟达（Nvidia）等公司的开发人员都使用 GitLab 的技术进行代码协作，加快软件开发。

GitLab 原计划于今年 11 月 18 日进行 IPO（首次公开招股），但今年 5 月，即新冠肺炎疫情爆发几个月后，由于经济下滑带来的宏观挑战，GitLab 取消了上市计划。知情人士称，GitLab 预计于 2021 年上市。

GitLab 联合创始人兼 CEO 赛德 · 斯吉布兰德（Sid Sijbrandij）今年早些时候曾表示，GitLab 每年的经常性收入已经超过 1 亿美元。当该市场条件成熟后，GitLab 就会选择上市。