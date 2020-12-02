调查：苹果 App Store 佣金降低至 15%，至少惠及 98% 开发者

IT之家 12 月 2 日消息 数据显示，苹果新的 App Store 计划将应用内购买佣金率削减至 15%，将适用于绝大多数的 iPhone、iPad 和 Mac 应用开发者。

苹果宣布推出 App Store 的 “小开发者计划”，对于符合条件的小型开发者，苹果将把 App Store 的佣金费率降低到 15%——苹果目前对 App Store 应用收取的佣金费率为 30%。新的佣金政策将于 2021 年 1 月 1 日正式启动。具体来说，在 App Store 新的佣金结构下，年收入低于 100 万美元的 APP 开发者，其应用收入的抽成费率将降至 15%，意味着在当前 30% 抽成费率的基础上削减了一半。如果前一年的收入超过 100 万美元，但次年又低于 100 万美元门槛的开发者，将有资格在下一年获得费率削减资格。

根据应用数据和分析公司 AppFigures 的数据，这个门槛意味着该计划适用于 98% 以上在 App Store 上赚钱的开发者。该网站指出，在目前苹果市场上的 200 万款应用中，约有 37.6 万款是付费下载、用订阅方式盈利或有某种形式的应用内购买。

这 37.6 万款应用属于约 12.45 万名开发者。根据 AppFigures 的应用智能平台，其中只有不到 2% 的应用在 2019 年实际收入超过 100 万美元。

“这意味着，截至目前，大约 98% 的能在 App Store 中赚钱的开发者都有资格参加 2021 年开放的计划，并将更多的收入瞬间收入囊中。”AppFigures 的 Ariel Michaeli 写道。

在那些超过门槛的开发者中，他们中的大多数都是大公司，包括谷歌、Tinder、Bumble、迪斯尼、Dropbox、LinkedIn 以及众多游戏公司。事实上，在 “100 万美元俱乐部”中，游戏开发者占了一半以上。

在没有资格参加该计划的开发者中，约有 39% 的开发者收入不到 150 万美元。赚取 1.5 亿美元以上的开发者只占不符合条件的企业的 1.5%，但却占了该群体总收入的 29%。

换句话说，正如一些金融分析师所指出的那样，该计划适用于绝大多数的开发商。不过，它对苹果营收的影响可能还是不大，因为只有相对较小的一部分公司对 App Store 的总收益有贡献。

“此举对苹果来说确实是双赢。苹果一挥而就，成功地让生态系统中的几乎所有开发者都满意，有可能抵御一系列反垄断诉讼，并让开发者更有动力留在苹果公司。”Michaeli 写道。

削减佣金的 App Store 小企业计划从 2021 年 1 月开始实施，已经受到了许多开发者的热烈欢迎。IT之家了解到，苹果表示，关于该计划的更多信息将在 12 月发布。