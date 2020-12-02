英雄联盟 2020 LPL 名人堂首届候选人名单公布：WeiXiao 入选，“他改变了 AD 位置定义”

IT之家12月2日消息 英雄联盟职业联赛 11 月下旬宣布正式成立 LPL 名人堂，并于昨日公布了首届 LPL 名人堂的提名候选人名单，包括高学成（WeiXiao）、姬星（阿布）和钱晨（米勒）。

据悉，一周的公示期间，英雄联盟电竞从业人员可针对候选人的重大违规行为进行反馈。如候选人无严重违规行为，则将获得名人堂成员资格。英雄联盟职业联赛将在本届 LPL 全明星周末进行 LPL 名人堂荣誉授予仪式。

IT之家了解到，对选手而言退役时间在三年以上的 LPL 选手方可获得 LPL 名人堂的提名。在评定过程中，官方会对该选手在国内、国际赛事中取得过的成绩、对英雄联盟电竞做出过的重大贡献予以评定；同时，选手需具备正向的社会影响力且在作为职业选手期间，未出现严重职业违纪、违法行为。除了选手外，在单一工种从事五年以上的电竞从业者也有机会获得提名。

以下为英雄联盟职业联赛公布的三位候选人的提名内容及过往荣誉：

高学成（WeiXiao）

他是中国初代英雄联盟的选手标杆，他的出现改变了 AD 这个位置的定义。自 2011 年加入 WE 战队以来，他始终坚守，在下路这个位置上，发挥着无可替代的作用。他是第一批代表中国大陆地区参加全球总决赛的中国选手，虽有遗憾，却初心不改。

一战成名的伊泽瑞尔，力挽狂澜的五杀库奇，他的高光场面数不胜数，众多都是至今让玩家津津乐道的经典。2012 年，他与队伍愈战愈勇，在万众瞩目的 IPL5 决赛中战胜强敌 FNC，为中国大陆战队拿到第一个世界冠军，带领 WE 走向巅峰，激励一代电竞人。他帮助队伍创造了前无古人的四十八连胜，使 WE 成为无数英雄联盟老玩家的启蒙战队，为中国电子竞技正名。

高光或者低谷，无论何时，在队伍最需要他的时刻，他始终陪伴，他的名字刻在 WE 的血液中，也刻在中国电竞史上，他是 2020LPL 名人堂候选选手——高学成（WeiXiao）。

姬星（阿布）

钱晨（米勒）