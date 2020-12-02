消费者权益组织在欧洲四国就 iPhone“降速门”起诉苹果，要求其赔偿约 14 亿元

IT之家 12 月 2 日消息 消费者权益组织 Euroconsumer 周三在比利时和西班牙就 iOS 更新以系统稳定为名使 iPhone CPU 性能下降一事提起诉讼，并计划在意大利和葡萄牙提起两起相同的诉讼。

据《金融时报》报道，欧洲消费者的四起投诉合计要求苹果赔偿约 1.8 亿欧元（约 14.27 亿元）。

Euroconsumers 政策和执法负责人 Els Bruggeman 表示："苹果推送更新来掩盖电池的问题，明知会让手机速度变慢。" 他还表示，欧洲消费者 “只是希望得到和美国消费者一样的尊重”。

Bruggeman 指的是苹果今年早些时候同意支付 5 亿美元，以解决在美国的一系列集体诉讼。今年 3 月，苹果表示将解决 61 起合并诉讼，不过它承认在发布涉嫌违规的 iOS 更新时没有任何错误行为。

美国用户每台设备获得约 25 美元赔偿，欧洲消费者要求每部 iPhone 赔偿 29 至 89 欧元。

iPhone “降速门”问题源于 iOS 10.2.1 中的一个硬件管理工具，该工具是为了减轻 iPhone 电池老化的负面影响而加入的。更新说明称，该更新 “改善了工作负载高峰期的电源管理，以避免 iPhone 的意外关机”。没有提到 CPU 降速，也没有详细介绍该管理功能的全部内容。

公众的强烈抗议促使苹果公司为缺乏透明度的行为发表道歉。为了弥补，苹果下调了保质期外的电池更换价格，该公司随后推出了一个电池健康工具，允许用户手动禁用节流功能。

报道称，Euroconsumer 的索赔涵盖了 2014 年至 2020 年间在比利时、意大利、葡萄牙和西班牙销售的约 300 万部 iPhone 6、iPhone 7 和 iPhone SE 机型。这些诉讼对性能下降提出质疑，并暗指所谓的 “计划报废”策略，即苹果通过特别设计的软件更新使客户当前设备无法使用，从而迫使客户升级到更新的 iPhone。

苹果的律师在 8 月份给欧洲消费者的一封信中表示，该公司 “绝不会 ...... 降低用户体验来推动客户升级”。此外，它认为这些指控 “在事实和法律上都是错误的”。

苹果在给《金融时报》的一份声明中表示：“我们的目标一直是创造客户喜爱的产品，而让 iPhone 尽可能地延长使用寿命是其中重要的一部分。”

IT之家了解到，根据诉讼的成功率，其他欧洲国家的行为人可能会跟进进行自己的法律攻势。