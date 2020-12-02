Caviar 定制：没有摄像头的 iPhone 12 Pro，全球 99 台

IT之家12月2日消息 俄罗斯奢侈品定制商 Caviar 推出了一款 iPhone 12 Pro 奢侈品改装版，依然用了钛金属、黄金等贵重金属材料。但是这一版本最大的特别之处在于取消了后置摄像头。

这是一款无法拍照的 iPhone 12 Pro，旨在帮助从事敏感工作的企业和政府雇员保护隐私。

IT之家了解到，这一款 iPhone 12 Pro 取消了后置镜头并屏蔽了前置镜头，而 Face ID 由于使用 TrueDepth 传感器因此不受影响。

Caviar 表示，该机命名为 “隐身（Stealth）”，因为它的设计灵感来自逃脱雷达探测的喷气式飞机。这款定制手机有两种版本，后面板都采用了硬化钛合金制成。

Caviar iPhone 12 Pro 的隐形是指垂直扭索饰和黑色激光涂层。隐形金（Stealth Gold）版本则是 PVD 涂层，两种版本全球限量 99 台。隐形版本起售价为 4990 美元（直接换算约 32786 元人民币 ），隐形金版本起价为 5520 美元（约合 36269 元）。

值得一提的是，以 Caviar 的标准来看，这应该是是相当低的价格，至少与售价 23380 美元 18K 金的 iPhone 12 Pro 相比简直是便宜得过分。