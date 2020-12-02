《英雄联盟》2020 德玛西亚杯落地广州黄埔：12 月 21 日开赛

IT之家12月2日消息 今日上午，《英雄联盟》官方宣布，2020 德玛西亚杯将于 12 月 21 日至 12 月 27 日在广州黄埔区举办，来自 LPL、LDL 和 4 个大众赛事渠道的 24 支战队将在广州宝能观致文化中心进行冠军的角逐。

赛程安排如下：

12 月 21 日 - 12 月 22 日 小组赛

12 月 24 日 - 12 月 25 日 四分之一决赛

12 月 26 日 半决赛

12 月 27 日 决赛

IT之家了解到，本次德杯将有 24 支队伍参赛，分别是：

17 支 LPL 战队：TES、JDG、SN、LGD、IG、FPX、V5、WE、RNG、EDG、VG、BLG、LNG、OMG、RW、ES、TT（前 DMO）

3 支 LDL 独立战队：SDX、LEG、YM

4 支大众赛事战队：2020 城市英雄争霸赛冠军，2020 全国高校联赛冠军，2020 英雄联盟主播对抗赛冠军，以及 2020 英雄联盟职业青训营代表队

其中，参加了 2020 全球总决赛的 4 支 LPL 战队：SN、TES、JDG 和 LGD，将直接晋级到四分之一决赛阶段，其余 20 支战队将在抽签仪式上分为 4 个小组，每组 5 支，通过 BO1 单循环小组赛，每组排名第一的战队，将进入到淘汰赛，挑战最强对手。