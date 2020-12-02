小米募资 40 亿美元背后：价值获投资人认可，储备 “粮草”积极扩张

12 月 2 日，小米宣布配售 10 亿股份及发行可转债，预计共筹资近 40 亿美元。

具体来看，小米拟以先旧后新的方式，配售约 10 亿股份，配售价每股 23.7 港元，以筹资约 30.6 亿美元。与此同时，小米拟按初步换股价每股 36.74 港元，发行于 2027 年到期的可转债，筹资 8.55 亿美元。

需要注意的是，小米公告称，配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者。并且，小米表示所募得的资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等。

与 A 股定向增发类似，港股的配股直接面向有限数目的资深机构，对二级市场的股价影响较小，如果参与配股的机构很有实力，一定程度上也代表了市场的认可度。不难看出，本轮募资意味着小米的价值获得了全球投资人的普遍认可。

认可的背后是小米近来的一系列利好。一方面，小米手机出货量重返全球第三，且份额持续扩大，手机双品牌战略显现成效。另一方面，小米今年 Q3 财报中营收、净利润、手机收入等指标均创历史新高，前景不容小觑。

大额募资背后

从短期来看，作为上市公司重要的再融资手段，配股影响公司的股价变动。部分购买小米股票的投资者认为本次配股意味着股本增加，原有持有股东的所有者权益被摊薄，老股东利益受损，且目前小米现金储备非常充足。

实际上，配股其实是一个中性行为，利空还是利好需要结合市场前景、募资用途等方面因素综合考量。

小米称所募得的资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等，这意味着小米不是单纯为了融资而融资，而主要是用于业务发展。手机业务重回全球前三后，小米仍在进一步开疆扩土，同时，手机 × AIOT 战略也在全面推进，以布局即将到来的 5G 规模商用时代。

在 “手机 X AIoT”核心战略推进下，小米打造了全球先进的消费级物联网平台。包括能大幅强化手机对其他智能硬件指挥能力的 UWB 技术在内，一系列增强物联网内部交互水平、统筹智能硬件平台终端、增强人工智能智慧程度的强大技术出炉，增强了小米智能硬件矩阵的吸引力，指引了行业发展趋势。

不断突破的业绩背后，同样也是小米一直坚持技术立业的集中体现。近年来，小米不断强调加大研发投入，强调 “技术为本”。2020 年，小米承诺全年研发投入超 100 亿元。这一投入，是科创板上市企业总和的 40% 左右。为了保持在未来的竞争力，势必需要持续的高研发投入，而这也需要资本的支持。

从锁定期的长短也能看出投资者的目的是否为短期套利。一般来说，锁定期越长，市场不确定性更大，投机套利的可能性越低，参与配售的机构会更加慎重。

据彭博社报道，本次小米配股锁定期为五年，这意味着小米的价值在一定程度上获得了投资者的认可，并且在未来具有成长性，投资者更倾向于价值投资，而非短期套利。

5G 时代的巨大成长空间

兵马未动，粮草先行。小米在有充足现金流储备的情况下募资 10 亿美元，背后是其巨大的成长空间以及扩张野心。

前不久，重返全球前三的小米交出了一份亮眼的 Q3 财报答卷，营收同比增长 34.5% 创新高，智能手机出货量同比增长 45.3%，智能手机收入同比增长 47.5%。

但这并不是终点。小米手机部总裁曾学忠此前告诉搜狐科技，明年是小米比今年更加辉煌的一年。“具体明年打算卖多少台不能说，但我们内部觉得机会非常大。”小米手机系统软件部总监张国全向搜狐科技透露。

海外市场方面，雷军表示，小米争取几年内做到欧洲第一。小米集团总裁王翔认为，欧洲市场还存在巨大的空间，以西欧市场为主。

业内人士认为，在当前更加激烈的头部竞争格局中，重回前三、全球市场份额达 13.5%，充分证明了小米的总体产品实力。目前，小米也不断开拓自身在品牌、渠道和产品力的布局，用更完善的产品结构，更强大的技术实力，面对更加多变的竞争格局。

而在坚持 “手机 X AIoT”的战略下，小米 IoT 业务的发展也迎来高光时刻。截至 9 月 30 日，小米 AIoT 平台连接数达到 2.89 亿台，小爱同学 9 月月活达 7840 万，米家 App 的月活 4310 万，三项数据都是历史最高水平，且持续保持稳定增速。

并且，IoT 业务作为手机厂商未来几年的新增长引擎，各家公司均有布局和发力，但小米作为先入者目前有着较大领先优势，想象空间巨大。

技术、人才、渠道加大投入

要想拿下更广阔的市场，必须加大对技术、人才、渠道等方面的投入。显然，小米非常清楚这一点。

“技术为本、性价比为纲、做最酷的产品”，小米将技术的重要性刻在了三大铁律中。据了解，小米的技术投资体系分为自研和投资。目前小米已经拥有接近 10000 人的工程师团队，明年还将扩招 5000 名工程师，覆盖相机影像、屏幕显示、5G 等重点领域。

除自主研发，小米还通过产业投资构建庞大的外部技术生态。小米 10 系列、小米 10 至尊纪念版所使用的多项科技，比如氮化镓充电器、石墨烯导热膜、WiFi6，以及全国首个实现量产的石墨烯基锂离子电池，都是小米产业投资合作成果。

根据公开资料，截至 2020 年第三季度，小米产业基金已投资超过 80 家半导体和智能制造的公司，4 家在科创板上市。

利用庞大的产业链投资，小米正用技术赋能制造业。2020 年小米十周年发布会上，小米公开位于北京亦庄的 “黑灯工厂”。工厂内部采用全自动生产线，一年产出百万台手机。此外，其不仅仅是工厂，还是小米新工艺、新材料和新技术预研的 “大型实验室”，完成了全自动化的高端手机生产线，形成绝佳的行业示范。雷军表示，小米的未来，是要做 “制造的制造”，赋能制造业的整体升级。

除了技术、人才及产业链的投入，小米在渠道方面也开始加大布局。王翔透露，在国内从今年开始要不断推动线下市场覆盖面的增加，将小米门店深入到三四五六线等低线城市。卢伟冰表示，未来一年把小米之家开到全国每个县城，加快县级市场下沉。

迈向 5G 下一个十年，要想在竞争激烈的市场中站稳脚跟，无论是技术研发、招揽人才还是产品创新、渠道开拓都需要大量的资金投入，小米在这个关键节点募资，无疑也正是为了储备粮草、迎接挑战。