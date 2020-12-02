TrendForce 第三季度手机生产量排名：OPPO 小米并列第二，苹果华为并列第四

IT之家12月2日消息 根据 TrendForce 旗下半导体研究处调研，第三季全球智能手机生产量表现受惠于防疫政策松绑与旺季节庆需求增长，以及部分品牌扩大生产目标欲衔接华为释出的市占空间，推升第三季生产总量达 3.36 亿支，季增 20%，达近年来单季最大涨幅。

在 TrendForce 的排名中，三星依然占据榜首位置，而 OPPO 和小米由于生产量接近并列第二，苹果华为并列第四。此外，第三季度前六大品牌中仅三星、小米市占率有所上升，而苹果因新 iPhone 发布日期的延迟有所跌落。

TrendForce 预测第四季度市场将持续受到华为禁令的效应影响，受惠的各厂商将维持积极的备产模式，加上苹果新 iPhone 助力，该季度生产总量可望达 3.51 亿部，再增 4%。

从各厂商角度来看，三星 Q3 生产量为 7800 万部，季增近 42%，市占位居全球第一。

OPPO（包含 OPPO、一加、realme）、小米第三季度的生产量分别为 4500 万以及 4450 万部，季增 64% 和 51%。

第三季度苹果 iPhone 生产量仅 4200 万部，季增 2%。

第三季度华为生产量为 4200 万支，季减 19%，与苹果并列全球第四，而由于第四季度华为无新机，预估生产量将下修至 3000 万部。

排名全球第六的是 vivo，同样受惠于华为禁令，第三季生产量达 3,000 万部，季增 13%。

IT之家了解到，TrendForce 还预测 2020 年全球智能手机生产总量仍维持 12.46 亿部，年衰退 11%；展望 2021 年，智能手机行业有望逐渐摆脱疫情影响，生产总量将有机会达 13.58 亿部，年增 9%。