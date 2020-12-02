消息称小米 2021 年采购 2.4 亿部手机零部件，出货量将超越苹果华为

IT之家 12 月 2 日消息 据日经亚洲新闻报道，消息人士称，全球第四大智能手机制造商小米已与供应商洽谈，预订多达 2.4 亿部智能手机的零部件。这个数字远远超过了小米今年的产量，将超过苹果 iPhone 的年均出货量水平。

有迹象表明，该公司可能需要更多的火力来为其大胆的扩张计划提供资金，小米周三在香港筹集了 30.6 亿美元，这是该市有史以来最大规模的补仓配股，该公司的股票交易在同一天暂时停止，目前已恢复。

报道称，小米告诉一些供应商，其有一个更高的内部目标，即明年出货量达到 3 亿部智能手机，但这个水平被认为不太可能实现。一位知情人士表示，高通和联发科是小米、OPPO、vivo 和三星移动处理器芯片的主要供应商，在整个科技供应链面临组件短缺的时候，他们无法为一家公司承诺这样的数量。

根据 IDC 的数据，即使明年小米的出货量在 2.4 亿部左右，已经跟华为 2019 年智能手机出货量峰值 2.406 亿部差不多，这是中国智能手机制造商的历史最高纪录，苹果平均每年的 iPhone 出货量约为 2 亿部。

按销量计算，小米在 2018 年成为全球第四大智能手机制造商。在 2019 年其出货量达到 1.256 亿部之后飞速增长。根据 IDC 的数据，2020 年前 9 个月，其出货量同比攀升 16%，达到 1.045 亿部。

根据 IDC 的数据，今年整体智能手机市场预计将萎缩 9.5%，但明年该市场有望自 2017 年以来首次出现增长，刺激了一些厂商的增长计划。

另一位人士告诉日经亚洲，按出货量计算的全球第五大智能手机制造商 OPPO 已经告诉其供应商，希望明年生产约 1.7 亿部智能手机，这比 2019 年的 1.143 亿部出货量增长了近 50%。

IT之家了解到，根据 IDC 数据，华为 7-9 月季度智能手机出货量同比下降 22%，全球市场份额从 18.6% 缩减至 14.7%。尽管包括高通和索尼在内的一些供应商已获得恢复部分出货量的许可，但预计其本季度的手机销量将更少。

与此同时，小米在 7-9 月季度录得创纪录的 722 亿元营收。该公司将其强劲的表现归功于强劲的海外销售，同比增长超过 50%。净利润同比增长近 19% 至 41 亿元，再创季度纪录。而在季度排名中，小米有史以来首次超过苹果，成为继三星电子和华为之后的全球第三大智能手机制造商。

小米总裁王翔在 11 月底承认，元器件短缺影响了公司的规划。业内人士表示，目前尚不清楚全面的供应紧张何时会缓解，也不清楚小米的激进目标是否可以实现。

据 Counterpoint Research 分析师 Brady Wang 称，明年智能手机市场有望迎来 2017 年以来的首次复苏，并可能增长 10%。

“确实，在华为失势、行业面临供应短缺的时候，每个人都在努力扩大市场份额，并非常积极地预订电子元件，”Wang 说，“然而，问题在于，他们是否真的能如愿以偿地拿到多少元器件，因为行业参与者都在争夺元器件供应，他们的产品是否有足够的竞争力来维持从华为获得的市场份额。”

小米和 OPPO 拒绝对此报道发表评论。