宁德时代今年 1-9 月动力电池装机量超 LG 化学，位居全球第一

12 月 2 日消息，据国外媒体报道，数据显示，今年 1-9 月，宁德时代的动力电池装机量超过韩国动力电池企业 LG 化学（LG Chem），位居全球第一。

近日，市场追踪机构 SNE Research 表示，今年 1-9 月，宁德时代的动力电池装机量为 19.2GWh，占总动力电池装机量（83GWh）的 23.1%，位居全球第一，而 LG 化学以 18.9GWh 的装机量（占总装机量的 22.9%），位居第二位。

今年前 9 个月，日本松下的动力电池装机量为 17.6GWh，占总装机量的 21.2%，排名第三；三星 SDI 和 SK 创新分别以 5.1GWh（6.2%）和 4.6GWh（5.5%）分列第四和第五位。

SNE Research 提供的数据显示，今年前 9 个月，宁德时代、LG 化学和松下这三家公司总共占据了大约 67% 的市场份额。

在全球电动汽车电池市场上，LG 化学和宁德时代正在争夺老大地位。今年以来，LG 化学发力凶猛。

为了大力发展电池业务，抓住电动汽车电池的发展机遇，提升公司及股东的价值，LG 化学分拆了其电池业务。

据悉，该公司从今年 12 月 1 日起正式将其电池业务划分出去，单独成立一家新公司，专门负责电池业务，新公司名称暂定为 “LG ENERGY SLOLUTIONS”（LG 能源解决方案）。分拆后，LG 化学将持有新公司 100% 的股权。

据悉，LG 化学是特斯拉的顶级电池供应商之一。初期，特斯拉将把 LG 化学的电池用于其上海超级工厂所生产的 Model 3，随后还将用于 Model Y。

今年 11 月份，LG 化学与特斯拉签订了协议，为后者的上海超级工厂所产 Model Y 供应所需电池。

近日，消息人士称，为了满足特斯拉中国业务不断增长的需求，韩国动力电池企业 LG 化学（LG Chem）计划明年将中国的电池产能提高一倍以上。