阿里云 Teambition 网盘内测码全部发送完毕

IT之家 12 月 2 日消息 11 月份，Teambition 网盘移动端正式上线。目前每天发码 10000，可能视稳定性略作调整，以后争取更多。今天，阿里云旗下 Teambition 宣布，内测码发送完毕。不久之后下一步将和阿里云盘一起开启公测，届时有重大产品升级。

IT之家此前报道，所有内测用户更新 Teambition App 后，就可以移动端新版本了。支持更丰富的文件上传类型，拥有一个独立的上传管理页面，下载、删除、重命名功能都有了，网盘主页快捷操作增多，App 导航可以自定义。

如果你曾申请 Teambition 网盘内测，但是没有收到邀请码或者无法登录使用，请看如下问答：

Q：所有内测申请用户都会得到内测码吗？

是的，内测申请时间是 7 月 12 日 - 9 月 23 日，在此期间申请的用户都将获取内测资格。

只有一种例外情况，如在回信中辱骂团队或者用语不文明…… 抱歉了，我们的码哥，也是有脾气的（运营小姐姐说，挺他）。

Q：我申请过内测，但是从未收到邮件回复？

首先，请确认你申请的是「内测」还是「公测」，内测申请时间是 7 月 12 日 - 9 月 23 日，此后申请的均是公测，我们尚未向公测申请用户发送邮件。

如果你曾在此期间申请内测却并未得到回复，请先检查垃圾邮件或短信，它们也许只是跑错了位置；如确认无任何徽章邮件，请点击「表单」填写信息，核查报名表后，我们会尽快做出处理。

Q：我收到过「银徽章」邮件，但是没有收到内测码？

请在任何银徽章邮件上回复我们， 经核实后我们会尽快重发送内测码。

Q：我收到了内测码，但是无法使用？

如果核销内测码遇到问题，请在金徽章内测码邮件上回复我们，并附上核销失败的截图以及内测码短信 / 邮件，我们会尽快处理的。

Q：报名申请了「预约公测」，何时能体验产品？

目前产品还在内测期，不过，我们已在着手准备公测。预计在月底，我们就会开始通过邮件或者短信与你取得联系。