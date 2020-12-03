IDC：苹果 Apple Watch 创下新纪录，三季度出货量预计达 1180 万块

IT之家 12 月 3 日消息 根据调研公司 IDC 今天分享的数据，2020 年第三季度 Apple Watch 的总出货量达到了惊人的 1180 万台，比 2019 年第三季度的 680 万台出货量增长了近 75%。

1180 万台似乎是 Apple Watch 新的季度纪录，Statista 根据研究公司 Strategy Analytics 的数据显示，该设备在之前任何一个季度的出货量都从未超过 920 万台。2020 年第三季度包含了高端 Apple Watch Series 6 和中端 Apple Watch SE 的发布，Apple Watch Series 3 仍然在售，为用户提供了多个价位段的产品。

IT之家了解到，与往常一样，苹果并没有在财报中披露 Apple Watch 的销量，因此任何来自研究公司的数据都是估计。尽管如此，苹果的可穿戴设备类别在上一季度带来了创纪录的 79 亿美元收入，鉴于这部分产品包括 Apple Watch 和 AirPods 等产品，有证据表明 Apple Watch 最近的销售情况相当不错。

IDC 估计，在上季度全球出货的腕式可穿戴设备中，Apple Watch 占据了 21.6% 的市场份额，落后于小米估计的 24.5% 的市场份额，但后者的产品包括从高端智能手表到基本的健身手环，比如小米手环。