马斯克：特斯拉明年将在部分地区推出 L5 级全自动驾驶功能

12 月 3 日消息，据国外媒体报道，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克表示，明年将有能力在 “某些地区”推出 5 级全自动驾驶功能。

周三，马斯克在德国接受了科技媒体 Axel Springer 颁发的阿克塞尔 · 斯普林格奖 (Axel Springer Award)，该奖项每年颁发给那些极具创新精神、创造新市场和改变旧市场、塑造文化和重视社会责任的杰出个人。在颁奖期间，马斯克与 Axel Springer 首席执行官马蒂亚斯 · 多普夫纳 (Mathias D pfner)举行了问答环节。

马斯克被问及特斯拉为客户开发全自动驾驶的潜力，他说：“我对推出全自动驾驶功能非常有信心，甚至在明年就会将其发布给特斯拉车主。而且我认为，至少部分司法管辖区明年会允许全自动驾驶。”

但还尚未具体说明将在哪里首先获得批准，但他确实提到，欧洲监管机构总体上较为保守。今年 6 月，包括日本、韩国和欧盟成员国在内的 50 多个国家达成了共同法规，允许 “部分”自动驾驶功能。他表示特斯拉将在国外市场缓慢推出 FSD 和 Autopilot 功能，直到 FSD 实现交通法规标准化才会推出。

不过相较之下，在美国情况要好很多。据美国全国州立法会议称，美国 29 个州包括阿拉巴马州、阿肯色州、加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、佛罗里达州等已经颁布了立法，允许自动驾驶车辆履行与自动驾驶相关的职责。11 个州的州长已经发布了与自动驾驶汽车相关的行政命令。

不过即使 FSD 功能完善后，马斯克也不建议人们彻底放弃对车辆的控制。