特斯拉柏林工厂要过这一关：200 万人的德国汽车工会

特斯拉将在德国柏林建设电动汽车超级工厂，截止目前进展还算顺利。但是，德国工会的巨大压力可能会阻碍该工厂的建设进度。

自从特斯拉宣布将在柏林附近建造超级工厂以来，该公司首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）受到德国人的大量关注。本周早些时候，马斯克来到柏林，获得 2020 年 Axel Springer 奖项，并且得到了德国领导人的称赞。

但是，德国汽车业的工会组织 IG Metall 对特斯拉的态度并非如此。该工会有 200 万会员，对德国每一家汽车制造商都有着很大的影响力。接下来，特斯拉可能不得不面对来自 IG Metall 的挑战。

几年前，特斯拉以收购一家大型工程公司的方式进入德国市场时，就曾陷入与工会的缠斗中。但是，特斯拉当时通过对员工提供加薪和股票期权的方式，最终化解了来自 IG Metall 的压力，从而成功进入德国市场。

上月有报道称，特斯拉聘请了梅赛德斯 - 奔驰（Mercedes-Benz）柏林发动机工厂的前主管雷恩 · 雷夫 (Rene Reif)。雷夫是奔驰最有经验的高管之一，曾帮助戴姆勒扩大了在中国的生产能力。对于特斯拉的此次聘任，IG Metall 反应强烈并提出抗议。工会担心电动汽车取代传统汽车，严重影响工人的就业。该工会当时呼吁戴姆勒提出解决方案，以确保柏林发动机工厂的未来。

现在，随着特斯拉柏林工厂招聘力度的增强，IG Metall 就工资和工作条件的监管问题，已经在与特斯拉进行沟通。但据该工会称，截止目前为止，特斯拉对此并没有作出积极回应。

IG Metall 负责柏林、勃兰登堡和萨克森地区工会事务的伯吉特 · 迪泽（Birgit Dietze）表示，“我们与特斯拉其他工厂的工会组织都保持联系，因此我们非常了解员工针对特斯拉的个人诉求、法律和诉讼问题。这些都可以作为我们向特斯拉格伦海德 (Gruenheide)工厂提出要求时的参考。”格伦海德位于德国柏林郊区，是特斯拉柏林电动汽车超级工厂所在地。

特斯拉已经有了与北美工会打交道的经验。在北美，美国汽车工人联合会一直努力将加州弗里蒙特工厂的工人纳入工会。由于特斯拉一直阻止美国汽车工人联合会的行动，特斯拉被指控违反劳动法。特斯拉认为，如果没有工会，该公司的员工会过得更好。

特斯拉计划为自己的德国工厂雇用 1 万多名员工。