北京协和与华为战略合作，共建研究型智慧医院

IT之家12月3日消息 12 月 2 日，北京协和医院与华为技术有限公司在协和学术会堂签署战略合作协议。双方将充分发挥各自在医疗服务领域和信息技术领域优势，面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施创新驱动发展战略。

当下新数字技术在医疗领域许多应用已经完成 “从 0 到 1”的突破，正在走向 “从 1 到 N”的大规模推广。IT之家获悉，5G、远程医疗等技术的广泛应用，有望带来传统医疗服务模式的根本变革；人工智能可以把大量基础性、预备性工作交给机器完成，让中国稀缺的优质医疗资源更高效率地使用；智能楼宇帮助提升患者就医体验，改善医务人员工作环境。

根据战略合作协议，双方将共建基于 AI 的医疗科研平台，推进转化医学研究，加速成果转化，共同探索医院数字化发展模式及跨领域人才培养机制。合作明确组建战略合作协调推进小组、建立联合创新实验室等具体路径。

在战略合作协议框架下，双方将聚焦医工融合、协同创新，在转化医学研究平台建设，信息、医学、管理跨领域融合人才培养，医院数字化转型探索等方面展开深层次合作。双方将面向国际科技发展前沿和国家重大产业布局，共同推动协和转化医学研究平台建设，促进新技术项目落地。

双方共建医学人才交流平台，发布新时代医学人才培养典范和标准，培养更懂 ICT 技术的高素质复合型医学人才。双方共同聚焦医院数字化转型顶层设计框架，开展创新示范和试点，进一步提升协和精细化运营水平和医患服务体验，探索医院数字化转型新模式。双方还将成立联合创新实验室，端到端进行目标设计和实施落地，推进创新成果的转化、推广及产业化。