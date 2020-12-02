曝华为本月下旬举行全场景发布会，推一款入门级智慧屏

IT之家 12 月 2 日消息 根据长安数码君的消息，华为将在本月下旬举行一次发布会，预计将推一款入门级的智慧屏，还有其他的物联网产品。

IT之家了解到，在今年 4 月份，华为发布了新款智慧屏 V55i，搭载了 AI 慧眼、支持 HUAWEI Share 智慧跨屏、Huawei Sound 智慧音响等功能，售价 3799 元起。

之后，在 5 月份，荣耀又发布了荣耀智慧屏 X1 系列，提供 65 英寸、55 英寸、50 英寸三个版本，65 英寸版售价 3299 元，55 英寸版售价 2299 元。

IT之家了解到，今年 9 月底，华为曾表示，华为智慧屏将作为第一批升级 HarmonyOS 2.0 系统的终端产品。今年 10 月份，华为智慧屏系列开启智慧屏 UX 2.0 新版本内测招募。另外，年底发布的华为智慧屏的全新系列定位大众娱乐。

据悉，UX 2.0 用户界面将为智慧屏产品带来很类似智能手机操作系统的功能，比如下拉通知中心，可以更便捷的对电视的一些功能和参数进行设置。

UX 2.0 还将新增智慧负一屏，将用户的健身、AI KIDS 等常用功能集中在此处，并且通过绑定手机还可以实现快递信息的展示。

UX 2.0 还将新增多任务处理以及多设备控制，这些新功能的加入让智慧屏 UX 2.0 颠覆了传统智能电视死板的操作系统，用户可以像操作手机一样操作荣耀智慧屏，功能更强大的同时也更容易上手。