749 元，苹果 HomePod mini 官网、天猫独家开售

IT之家 12 月 3 日消息 10 月份，苹果正式发布 HomePod mini ，售价 749 元。一个多月之后，新品 HomePod mini 正式开售，目前只有官网和天猫独家销售。

IT之家了解到，HomePod mini 搭载了 S5 处理器。音质方面，苹果表示 HomePod mini 的音色极为丰富细腻，HomePod mini 中的 Apple S5 芯片与先进的软件默契协作，分析音乐的独有特性，运用复杂的调音模型优化音量，调整动态范围，并实时控制驱动单元和无源辐射器的活动，因而能让如此小巧的设计奏响震撼的音效。Apple 精心打造了全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

HomePod mini 与 HomePod 采用同样的声学原理，打造出众音质。HomePod mini 拥有 Apple 设计的声波导，可将声音流向下引导至扬声器底部并向外导出，带来令人沉浸的 360 度音频体验。不论用户将它放置在房间哪个角落，听到的音效都始终如一。三麦克风阵列随时听候 “嘿 Siri”指令，第四个内向式麦克风有助于将扬声器发出的声音分离出来，从而提升播放音乐时的语音检测功能。

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