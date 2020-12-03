首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

749 元，苹果 HomePod mini 官网、天猫独家开售

2020/12/3 17:38:24 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 12 月 3 日消息 10 月份，苹果正式发布 HomePod mini ，售价 749 元。一个多月之后，新品 HomePod mini 正式开售，目前只有官网和天猫独家销售。

IT之家了解到，HomePod mini 搭载了 S5 处理器。音质方面，苹果表示 HomePod mini 的音色极为丰富细腻，HomePod mini 中的 Apple S5 芯片与先进的软件默契协作，分析音乐的独有特性，运用复杂的调音模型优化音量，调整动态范围，并实时控制驱动单元和无源辐射器的活动，因而能让如此小巧的设计奏响震撼的音效。Apple 精心打造了全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

HomePod mini 与 HomePod 采用同样的声学原理，打造出众音质。HomePod mini 拥有 Apple 设计的声波导，可将声音流向下引导至扬声器底部并向外导出，带来令人沉浸的 360 度音频体验。不论用户将它放置在房间哪个角落，听到的音效都始终如一。三麦克风阵列随时听候 “嘿 Siri”指令，第四个内向式麦克风有助于将扬声器发出的声音分离出来，从而提升播放音乐时的语音检测功能。

点击访问：苹果中国官方在线商店

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果homepod mini

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用