大摩公布 2021 年 “长期增长股票”名单：谷歌苹果特斯拉上榜

据报道，投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）今日发布了 2021 年 “长期增长股票”（Secular Growth Stocks）名单。

该名单共包含 42 只股票，摩根士丹利认为，通过其各自的优势，这些股票将在 2021 年实现增长。Alphabet、苹果和特斯拉等公司榜上有名。

摩根士丹利的股票研究团队在一份致客户的投资研究报告中称：“我们认为，凭借可持续的竞争优势、产品周期、市场份额增长或定价权等因素，这些‘长期增长股票’将带来强劲的增长。”

在新冠病毒疫情之前，摩根士丹利就开始筛选一些成长型股票。这些股票必须连续 16 个季度被归类为 “增长型”，必须在过去 12 个季度实现营收同比增长，而且在 2020 年之后的两个财年有望继续保持营收同比增长。

为了进一步缩小该名单的范围，摩根士丹利只选择评级为 “增持”或 “持股观望”的股票（仅限于摩根士丹利自家分析师给出的评级），并试图选择 “年复合增长率”和 “盈利预期”高于行业平均水平的股票。

作为新冠病毒疫情的主要受益者之一，摩根士丹利重点强调了亚马逊，称该公司的电子商务业务在假日购物期间将有出色的表现。摩根士丹利称，在扩大了履约和运输网络后，亚马逊处于非常有利的地位。

摩根士丹利分析师布莱恩 · 诺瓦克（Brian Nowak）在报告中称：“亚马逊拥有一系列增长迅速、利润率更高的业务，包括广告、订阅和 AWS 云服务。这允许亚马逊继续在核心的零售业务上大举投资，同时确保利润率继续提升。”

此外，诺瓦克也表扬了谷歌母公司 Alphabet。将其列为长期增长股票，是因为作为付费搜索领域的领军企业，Alphabet 继续受益于广告预算和非传统广告预算向数字化转型。今年，Alphabet 股价上涨了 35% 以上。

诺瓦克还补充说：“谷歌还拥有在线视频广告领域的领头羊 YouTube，我们预计，从 2019 年到 2024 年，该行业将保持 15% 的年复合年增长率，仅在美国就将达到 650 亿美元。”

凯蒂 · 休伯特（Katy Huberty）是摩根士丹利专门研究苹果公司股票的分析师，他非常看好新一代 5G iPhone 手机。休伯特本周指出，调查数据显示，新 iPhone 的销量更高，平均售价也高于分析师的平均预期。

休伯特说：“2020 年对苹果来说是转折性的一年，因为该公司已经开始证明，更加多样化的硬件和服务组合，加上忠诚的客户和不断提高的参与度，将转化为长期的、而不是周期性的增长。”

摩根士丹利在报告中还谈到了数据中心及主机托管提供商 Equinix 和房地产公司 Prologis。摩根士丹利表示，作为全球领先的主机托管数据中心运营商，Equinix 将继续受益于IT外包的长期趋势。

至于 Prologis，摩根士丹利分析师维克拉姆 · 马尔霍特拉（Vikram Malhotra）表示：“像 Prologis 这样的行业地产所有者，现在和过去都是电子商务趋势的主要受益者。”Prologis 是全球领先的专注于物流、不动产、基础设施、金融及相关科技领域的投资管理与商业创新公司。

摩根士丹利还特别谈到了特斯拉在电动汽车制造、电池和自动驾驶汽车领域的领先地位。

摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）称：“最终，特斯拉的目标是‘双腿走路’。它可以利用其在电动汽车领域的成本领先优势，积极扩大用户基础。随着时间的推移，经常性 / 高利润率的服务收入，所占营收的比例将越来越高。“我们认为，服务业可以推动该股上涨。”