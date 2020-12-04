比尔盖茨：美国或在 2021 年春季开始恢复正常状态

微软联合创始人比尔 - 盖茨（Bill Gates）周四表示，随着前景光明的新冠疫苗和治疗方法的出现，美国可能会在 2021 年春季开始恢复正常状态。

但美国目前的新冠疫情状况令人十分担忧。在美国，目前有超过 10 万人因新冠病毒住院治疗，总病例数已超过 1393 万。

盖茨表示：“除非我们能真正加倍约束自身的行为，否则接下来四五个月的情况实际上看起来非常严峻。”

盖茨说，为减少病毒传播并结束疫情，人们现在可以做的 “最有影响力的事情”是一直以来被反复强调要做的事情，如 “减少与他人交往接触，并且在可能与家庭成员以外的人接触的任何地方佩戴口罩。”

盖茨表示，单克隆抗体治疗等治疗工具的进步以及 “惊人疫苗”的推出也将有所帮助。“到春天，这些（接种疫苗的）数字将足够多——在美国是肯定的——这将开始对我们产生巨大的变化，我们将向恢复正常迈进。”

新冠疫苗即将获得批准。辉瑞公司和 Moderna 公司已向美国食品和药物管理局（FDA）申请了其新冠疫苗的紧急使用授权。辉瑞疫苗已于周三在英国获准紧急使用，预计将于下周推出。

纽约州州长安德鲁 - 库莫（Andrew Cuomo）周三表示，纽约州预计，到 12 月 15 日，将有足够剂量的新冠疫苗，可接种 17 万人。

美国传染病领域顶级专家安东尼 - 福奇（Anthony Fauci）上个月表示，到明年 4 月份，没有潜在疾病的健康年轻人将能够 “走进 CVS 或 Walgreens 连锁药店接种新冠疫苗”。

Trump 政府新冠疫苗项目 Warp Speed 的供应生产和分销主管 Paul Ostrowski 周三表示，每个想要接种新冠疫苗的人都应该能够在 6 月之前接种。

盖茨表示，通过向公众传递正确的信息，疫苗接种的时间表 “应该是可以实现的”。

福奇曾表示，要获得群体免疫需要有 75%-85% 的美国人接种新冠疫苗。据盖洛普（Gallup）于 10 月 19 日至 11 月 1 日进行的调查，58% 的美国人说他们会去接种疫苗。

美国前总统 Barack Obama、乔治 W 布什（George W Bush）和比尔 - 克林顿（Bill Clinton）均表示，他们将接种该疫苗，并将进行宣传，以建立公众信心。

盖茨补充说，他对那些可能对接种新冠疫苗抱有矛盾态度的人 “充满希望”。他们会受到 “更多数据的鼓励，这些数据将表明很多人都拥有良好的接种经历，并且疫苗帮助他们不致丧命。”

福奇上个月在接受采访时称，新冠疫苗不会立即解除对预防措施的要求，如佩戴口罩和实行社交隔离。疫苗的预防作用可能需要几个月的时间才会起效。“如果您想成为参与结束新冠疫情的一份子，请接种疫苗。”