开发者现可报名享受苹果 15% 的 App Store 费用减免

IT之家 12 月 4 日消息 苹果在 11 月宣布了一项新的 App Store 小企业计划，将小企业主和独立开发者的 App Store 费用从标准的 30% 降至 15%。该计划将于 2021 年 1 月 1 日启动，从今天起，符合条件的开发者就可以注册了。

苹果推出了一个 App Store 小企业计划网站，该网站上有开发者需要了解的所有信息，以及注册工具。根据最近的一项分析，该计划向所有在一个日历年内从 App Store 获得收入低于 100 万美元的开发者开放，这适用于 98% 的开发者。

在最初宣布该计划时，苹果承诺将为开发者提供更多信息，今天已经通过 App Store 小企业计划网站提供了更多信息。该网站介绍了该计划的基本运作方式，回答了有关资格、应用转让、支付等问题。

15% 的费用适用于付费应用购买、应用内购买和订阅费用，今年，所有在 2020 年从 App Store 获得 100 万美元以下收入的开发者都能够获得该计划的资格。新加入 App Store 的开发者也将能够参与。

值得注意的是，今天的信息明确了 100 万美元的总额适用于关联开发者账户。

IT之家了解到，要想参与该计划，你和你的关联开发者账户必须在 2020 日历年内发生的 12 个财政月内获得的总收益（扣除苹果的佣金和某些税费及调整后的销售额）不超过 100 万美元，并且在本年度内的收益不超过 100 万美元。

苹果还表示，在参与该计划期间，不允许应用转让。2020 年 12 月 31 日之后发起的任何应用转让都会使开发者失去参与该计划的资格。

苹果表示，开发者应在 2020 年 12 月 18 日太平洋时间上午 10:00 前提交注册申请，以便在 2021 年 1 月 1 日前获得计划福利。更多信息可以在苹果的网站上找到。