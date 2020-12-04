纳指创新高，成交 250 亿美元特斯拉成华尔街最活跃股票

北京时间 12 月 4 日消息，今天美股涨跌不一，纳指再创历史新高。截至收盘，道指涨 85.73 点，涨幅为 0.29%，报收 29969.52 点；标普 500 指数跌 2.29 点，跌幅为 0.06%，报收 3666.72 点；纳指涨 27.82 点，涨幅为 0.23%，报收 12377.18 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：连续 30 个交易日高于 1 美元，小赢科技重新符合挂牌交易条件

小赢科技昨天披露，公司已收到纽约股票交易所日期为 2020 年 12 月 2 日的通知函，通知公司已重新符合继续挂牌交易的最低条件。2020. 小赢科技 2020 年 4 月 28 日收到纽约股票交易所通知函，由于美国存托股平均收盘价已连续 30 个交易日低于 1 美元，不符合合规标准。为了达到合规标准，小赢科技将每股美国存托股代表的 A 类普通股数量由 2 股变更为 6 股，生效时间为 11 月 19 日。截至 2020 年 11 月 30 日，过去 30 个交易日小赢科技平均收盘价都高于 1 美元。今天常规交易中，小赢科技股价下跌 0.17 美元，跌幅为 6.88%，报收于 2.3 美元。

图 8：股票评级遭瑞银下调，小鹏汽车股价跌逾 7%

星期四常规交易中，小鹏汽车股价下跌 4.18 美元，跌幅为 7.46%，报收于 51.82 美元，原因可能包括股票评级遭到瑞银下调。瑞银分析师鲍罗 · 贡（Paul Gong）将小鹏汽车股票评级由 “买进”下调至 “中性”。不过他仍然看好小鹏汽车的前景，称它在中国的自动驾驶汽车竞赛中将继续领先于包括蔚来、吉利和长城在内的竞争对手。鲍罗 · 贡在投资报告中写道，“小鹏汽车股价上涨逾 200% 后，我们认为投资者已或多或少地意识到这一点。虽然提高了销量预期和下调了亏损预期，我们认为小鹏汽车股价上涨和下跌的可能性基本相当。”他仍然将小鹏汽车目标股价由 25 美元上调至 59 美元。但鲍罗 · 贡同时表示，目前小鹏汽车股价太高了，他不能向投资者推荐这支股票。自鲍罗 · 贡 9 月 25 日将小鹏汽车纳入研究范围并给予 “买进”评级后，截至星期三收盘，小鹏汽车股价累计上涨了 212.3%。相比之下，同期蔚来股价累计上涨 161.9%，特斯拉上涨 39.6%，标普 500 指数上涨 11.2%。自 8 月 25 日以来，鲍罗 · 贡对蔚来股票的评级一直是 “中性”，自 3 月 24 日以来对特斯拉股票的评级也一直是 “中性”。鲍罗 · 贡预计，电动汽车在中国市场的占比将由今年的 5%，上升至 2021 年的 6%，2025 年的逾 20%，到 2030 年将进一步上升至 50%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 10：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：受到高盛青睐特斯拉涨逾 4%，推动纳指创新高

今天常规交易中，特斯拉股价上涨 24.56 美元，涨幅为 4.32%，报收于 593.38 美元，盘中一度摸高 598.97 美元。按价值计算，特斯拉是今天最活跃的股票，有价值约 250 亿美元的股票换手。高盛分析师马克 · 德兰尼（Mark Delaney）将特斯拉股票评级由 “中性”上调至 “买进”，将 12 个月目标股价由 455 美元上调至 780 美元后，特斯拉股价开始上涨。德兰尼 780 美元的目标股价，不仅比他之前给出的目标股价高出 71%，还比特斯拉当前股价高出逾 30%。在谈到给予特斯拉股票 “买进”评级的原因时，德兰尼表示，他认为特斯拉蚕食传统汽车厂商市场份额的速度快于预期。另外，德兰尼还表示，他预计，到 2035 年，电动汽车将占到全球新车销量的 29%，这是特斯拉的一大优势。如果特斯拉能维持当前逾 20% 的市场份额，2040 年其销量将达到 1500 万辆。他说，电池成本下降的速度快于预期，这提高了购买电动汽车的经济性。部分国家将在未来 10-20 年完全禁止销售内燃机汽车的政策，对特斯拉等电动汽车厂商也是个利好。德兰尼还预计，Model Y 在特斯拉电动汽车销量中占比的提升，及其驾驶辅助软件，将有助于该公司利润率随着时间推移不断提升。

图 13：媒体报道称 Facebook 或面临多起反垄断诉讼，股价应声下跌近 2%

多篇媒体报道都表明，最早在下周，Facebook 就可能面临两起诉讼，其中一起来自数十个州，一起来自美国联邦政府。Facebook 股价因此出现下跌，常规交易中，Facebook 股价下跌 5.67 美元，跌幅为 1.97%，报收于 281.85 美元。包括 Twitter、Pinterest 和 Snap 在内的竞争对手的股价都有不同程度上涨。路透社刊文称，40 个州将在下周提起针对 Facebook 的反垄断诉讼，但目前尚不清楚具体的诉讼主张。《华尔街日报》刊文称，美国联邦贸易委员会也可能在未来数天对 Facebook 提起反垄断诉讼，主要目标是它 10 亿美元收购 Instagram，190 亿美元收购 WhatsApp 是否不利于市场竞争。到明年 1 月底，Facebook 和 Alphabet 可能面临多达 4 起诉讼。投资者希望谨慎考虑各州和联邦政府的起诉理由，目前尚不清楚它们希望 Facebook 采取哪些整改措施。另外，美国司法部今天起诉 Facebook 非法歧视美国工人，在招聘中优先招聘持有 H-1B 签证的外国人。司法部称，在逾 2600 个岗位的招聘中，Facebook“拒绝”招聘、考虑符合条件的美国人，许多这些岗位的年平均工资高达 15.6 万美元，“Facebook 有意建立了不公平的招聘系统，不给予美国人了解和申请工作岗位的公平机会”。