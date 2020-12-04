摩托罗拉新款 Moto G 真机图曝光：搭载骁龙 865 处理器，前置双打孔屏

IT之家 12 月 4 日消息 前几天摩托罗拉预告了一款搭载骁龙 800 系列的 2021 年 Moto G 手机，现在可靠的泄密者 @evleaks 曝光了该机的更多细节信息，甚至还有一张实机图。

Moto G 的命名仍未最终确定，但摩托罗拉所指的设备就是目前公司内部所称的摩托罗拉 Nio。

根据泄露的信息，该机将搭载高通的骁龙 865 处理器，标配 8GB 内存和 128GB 存储，不过有迹象表明，还会有 12/256GB 的版本。

在设计方面，摩托罗拉借用了今年早些时候 Moto G 5G Plus 上使用的 6.7 英寸显示屏，左上角有双打孔自拍摄像头。

该机背面的图片仍然没有曝光，但可能与 Moto G 5G Plus 非常相似。据悉新机将采用 6400 万像素的主摄像头，200 万像素的深度传感器，以及 1600 万像素的超广角摄像头，前面的打孔里面的是 1600 万像素的摄像头和 800 万像素的副摄像头。

此外，摩托罗拉 Nio 还拥有 5000mAh 电池，预装 Android 11 系统。

IT之家了解到，摩托罗拉 Nio 作为 Moto G 家族的下一个作品，应该会在 2021 年第一季度到来。