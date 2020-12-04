比尔 · 盖茨：美国要领导清洁能源，每年 70 亿美元研发费太少

微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）刚刚发布了一项广泛的新计划，主要内容是美国如何在应对气候变化的斗争中发挥带头作用。在该计划中，盖茨呼吁提高清洁能源研究支出，并创建专门的机构领导这些努力。

盖茨表示：“我们需要给世界的实体经济带来革命性的变化，这将需要美国联邦政府的智慧、资金支持和关注，因为没有任何人有这样的资源来推动我们需要的研究。”

盖茨呼吁大幅增加清洁能源研究支出，至少应该增加四倍。他称，联邦政府每年投入约 70 亿美元用于清洁能源研究，相比之下，每年投入医学研究的资金超过 350 亿美元。我们需要让能源研究投入与医学研究投入相当，这可能会帮助创造超过 37 万个就业机会，同时还将推进清洁能源议程。

除了在研究方面投入更多的资金，盖茨还呼吁仿照美国国立卫生研究院 (NIH)建立国家能源创新研究院 (Energy Innovation Institutes)。他写道：“在解决气候变化的创新方面，这是美国引领世界所能做的最重要事情。”

盖茨还为能源创新研究院的创建提出了三点建议：

这个机构应由专注于特定领域的多个独立机构组成，比如交通脱碳研究所可为航空和海运等难以脱碳的领域发明低碳燃料；

能源创新研究院下属的每个研究所都应该承担起各方面任务，从基础研究到商业化等，让新研究变得实用且廉价；

能源创新研究院下属的研究所需要设在全美各地，就像美国能源部或 NASA 在全国各地都有实验室和研究设施一样。

除了创建清洁能源研究设施和增加支出外，盖茨还呼吁制定税收激励和能源标准计划。盖茨承认，已经有些立法正在制定中，比如《清洁能源创新与就业法案》和《美国能源创新法案》，但它们还没有被签署为正式法律。