给 Apple Watch 加上两个摄像头，Wristcam 表带发布

IT之家 12 月 4 日消息 Wristcam 是一款配备了前后摄像头的 Apple Watch 表带，在经过近四年的研发后，终于推出了。Wristcam 拥有一个 800 万像素的摄像头，可以拍摄 1080p 视频和 4K 分辨率的静态照片，还有一个 200 万像素的摄像头用于自拍。该公司表示，用户还可以将其作为视频对讲机使用，并进行实时直播。

该公司发提供了 Wristcam 拍摄的照片样张，虽然细节上有些不尽如人意，但整体看起来还不错。

Wristcam 原名 CMRA，会在 Watch 屏幕上显示拍摄的图像，但有一块独立的电池，该公司称其可以续航一整天。只需按下表带上的一个按钮就可以拍摄图像和视频，当将其在磁力连接的充电线上充电，照片和视频就会自动同步到 iPhone 上。

该设备拥有 8GB 的存储，可用于存储照片和视频。通过蓝牙 LE 与手表连接，并通过蓝牙 4.2、5.0 和 Wi-Fi 与 iPhone 连接。

Wristcam 表带重 23 克，约为最轻的 Apple Watch 重量的一半，并有可更换的颜色，包括黑色、白色、灰色、玫瑰色和鼠尾草色。两个摄像头都有 LED 灯，在拍摄照片或视频时，LED 灯会亮起，由一个多功能按钮控制。

据 CEO Ari Roisman 介绍，直接从 Watch 分享照片的功能不会在发布时提供，而是在未来的更新中提供。

IT之家了解到，Wristcam 正在其网站上接受客户的直接预订，价格为 299 美元（约 1958 元）。该公司表示，首批直接面向客户的设备将于 2021 年 3 月发货。