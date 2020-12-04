每天领 3 次：淘宝双 12 超级红包再来，最高 1212 元（0 点开领）

12月5日0时起，淘宝2020双12全民淘宝节 超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1212元、每日三次，另外还有惊喜宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备双12剁手的小伙伴千万不要错过。

1、超级红包：点此领取

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之家专属福利

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亦可参与淘宝双12亿万红包的抽取！

领取时间：12月05日00:00~12月12日23:59

使用时间：12月10日00:00~12月12日23:59

抽奖次数：每天可抽3次

加码日期：12月5日（首日首个必中现金红包，除黑号）、12月7日、12月9日、12月11日。

红包用途：超级红包可无门槛叠加使用，类似与天猫/淘宝平台的现金，可与任何优惠叠加使用；一个订单最多可叠加10个红包（超级红包、省钱卡红包……所有红包），非常划算。

2、跨店满减

活动日期：12月10日 ~12月12日



作为双12（双12全称为“淘宝双12”）的主角，淘宝今晚0点起（12月5日00:00），正式开双12预热：

高潮期为10~12日，每天0点都可蹲蹲神价。支持跨店每满200减25元 或 每满1000减50元，上不封顶，力度大于去年（每满200-20 元），每次此权益开放时，就是神价开启时。

天猫本次力度持平双11，部分商家（如adidas、NIKE等）还会在年末清仓，价格优势更明显，具体大促流程：



本次京东玩法更加简单，每日活动如下：

每天主会场都会放出大面额可叠加使用的全品类券，领券防身：点此前往主会场。