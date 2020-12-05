韩媒：三星将于 2021 年推出 3 款可折叠手机，廉价版折叠屏手机将于明年 Q1 发布

IT之家12月5日消息 韩国媒体 TheLec 援引 UBI Research 消息称，三星电子明年将推出三种可折叠型的智能手机。

▲图源三星

UBI 表示，三星显示正在准备三种类型的折叠 OLED 面板，这表示三星电子正在开发三种折叠手机型号，这三款机型预计定名为 Galaxy Z Flip 2、Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Fold Lite，而这三款型号都将采用超薄玻璃作为覆盖层。

UBI Research 指出，打孔设计没有变化，但 Galaxy Z Flip 2 将具有 6.7 英寸内屏和 3 英寸外屏。内屏尺寸与今年早些时候发布的首款 Galaxy Z Flip 相同，但外屏尺寸有所增加。

而三星 Galaxy Z Fold 3 预计将拥有 7 英寸左右的内屏和 4 英寸左右的外屏，相对 Galaxy Z Fold 2 而言，外屏稍小一点。但 Galaxy Z Fold 3 将配备屏下摄像头并支持 S pen，屏幕将采用低温多晶氧化物（LPTO）薄膜晶体管（TFT）技术以提高屏幕效率。

最后的 Galaxy Z Fold Lite 之前多次有爆料传出，但部分网友发现的 F450 实际上是三星 M 系列机型。 Galaxy Z Fold Lite 将会是 Galaxy Z Fold 3 的性价比类版本以实现三星加速折叠机型普及的期望。该机型将具有 7 英寸左右的内屏和 4 英寸左右的外屏设计。

UBI Research 表示，三星 Galaxy Z Fold Lite 将于 2021 年第一季度发布；Galaxy Z Flip 2 和 Galaxy Z Fold 3 将在 2021 年第三季度推出。以上三部手机都将采用三星最新的折叠屏技术。

IT之家了解到，韩媒还透露，为了将触控笔（S pen）应用于 Galaxy Z Fold 3，三星显示正在研究厚度为 60 或 100 微米的超薄玻璃。这比今年用采用的超薄玻璃（30 微米）要厚一点。

据报道，30 微米玻璃虽可以使玻璃更加柔软，但无法承受笔尖的压力，但反过来看，60 微米的超薄玻璃柔韧性更差。因此三星显示正在与德国 LPKF 合作，以研究使折叠后的屏幕更灵活的方法。