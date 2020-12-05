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升级安卓 11 的机会，三星 Galaxy Note20 系列追加 One UI Beta 招募名额

2020/12/5 7:22:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月5日消息 接网友投递，三星 Galaxy Note20 系列昨日追加了部分 One UI Beta （One UI 3 和 Android 11）的招募计划，三星 Galaxy Note20 系列 (已解锁设备)的用户可提交注册申请。

注册One UI Beta 版计划（Galaxy Note20系列）体验新的OS

IT之家提醒，测试版版本仅提供给报名成功的用户。测试版版本并非正式版本，因此可能会导致一些故障。此外，部分功能也可能无法使用。

  • 1、打开已更新为最新版的 “三星盖乐世社区 APP”；

  • （* 报名本次测试须将 “盖乐世社区”APP 升级到最新版本，使用旧版本进行报名将无法正常参与测试。）

  • 2、点击右上角 “消息”，并打开；

  • 3、点击 “注册 One UI Beta 版计划 (Galaxy Note20|Note20 Ultra ) ；

  • 4、完成注册、并升级即可。

功能上，OneUI 3.0 新增了屏幕双击熄屏、拍照界面可以同时对对焦点进行锁定和亮度调整、通知栏的快速按钮变得更方便，减少了用户的设置步骤，操作更直观。

其次在 UI 设计上，OneUI 3.0 的屏幕指纹识别提示图标变大，更加醒目、音量图标被转移到了侧边的音量键旁边，不再是 oneUI2.0 的中间位置，而且还增加了 AI 字幕显示，极大地方便了听障人士。

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关键词：三星

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