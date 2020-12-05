集邦咨询：美光跳电持续两个多小时，致现货交易商停止报价

IT之家12月5日消息 12 月 3 日，根据 Digitimes 的消息，美光位于台湾地区的桃园厂区发生断电意外事件。今天，研究机构TrendForce集邦咨询发布的最新报告显示，美光晶圆科技位于台湾林口的工厂在3日无预警跳电，各大模组厂以及其他现货交易商皆已暂停报价。

集邦咨询还表示，该厂跳电持续了两个多小时，造成部分产线设备损坏。集邦咨询预计该事故将会影响该厂一周的产量，而且该事故还可能会导致DRAM价格提前止跌上扬。

IT之家了解到，2016 年 12 月 12 日，美光科技与华亚科技正式合并，庆祝典礼在桃园举行，美光因此成为在台湾地区投资额最大的外资厂商。早在 2017 年，美光桃园厂区发生过气体污染，造成约 6 万片晶圆报废。

美光科技公司是美国一家总部位于爱达荷州波夕的半导体制造公司，于 1978 年由 Ward Parkinson、Joe Parkinson、Dennis Wilson 和 Doug Pitman 创立。其主要业务为生产多种形式的半导体器件，包括动态随机存取存储器，闪存和固态驱动器；其主要产品包括 DRAM、NAND 快闪存储器、CMOS 影像感测器、其它半导体元件和内存模组。