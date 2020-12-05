苹果新专利：哑光黑材质 MacBook，可能用于 iPhone 等产品

IT之家12月5日消息 苹果的一项新专利于 12 月 3 日在美国获得通过，名称为 “有着哑光黑外观的阳极氧化零件”。根据专利摘要介绍，这个部件包含金属基板以及阳极氧化层，该氧化层表面具有随机分布的微孔，能吸收射入光线。根据测量，这种表面的吸收效果能够保证在 CIE Lab 色彩空间中，反射亮度值不超过 10（最大为100）。

▲渲染图来自 ColorWare

根据专利申请的图片，苹果表示此种工艺可以应用于 iPhone、iPad、MacBook 以及苹果手表。该专利表示，此种表面处理方式可以用于各种金属、合金，包括铝、钛、钢。专利通过蚀刻阳极氧化表面，形成不同深度的凹坑甚至纳米尺度的结构，来吸收不同波长的可见光。

据外媒 macrumors 报道，真正的黑色表面是很难实现的，大多数产品的黑色表面都是依靠油漆、染料覆盖，颜色实际上是深灰色或深蓝色。苹果在专利中表示，“仅仅依靠在阳极氧化表面沉积染料颗粒不足以呈现真正的黑色。”另一个问题是，黑色越纯粹，表面反射的光越多，因此苹果选择采用哑光表面，以减少反射。

▲图片来自 SURREY NANOSYSTEMS

据IT之家了解，目前世界上最黑的材料 Vantablack，利用纵向分布的碳纳米管，能够吸收高达 99.96% 的光。苹果此前只在 iPhone、Apple Watch 上应用过哑光黑、亮黑的设计，但是从未在 iPad、MacBook 上应用。

▲iPhone 7 两款黑色机型